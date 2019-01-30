Atatürk Üniversitesi Lisans Eğitiminde yeni bir sayfa açıyor

Atatürk Üniversitesi Kültür Merkezi Mavi Salonda düzenlenen toplantıya Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, rektör yardımcıları, fakülte dekanları, birim yöneticileri ve akademisyenler katıldı.

Lisans Eğitim Öğretim Koordinatörlüğü birim yöneticisi Prof. Dr. Bilal Yılmaz yürütücülüğünde toplanan ve başkanlığını Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Medine Güllüce'nin yaptığı toplantıda, Atatürk Üniversitesinde lisans eğitiminin kalitesini artırmaya yönelik çalışmalar konuşuldu ve lisans eğitimi hakkında görüş ve düşünceler sunuldu.

Toplantıda sırasıyla; kurum hakkında bilgiler, kalite güvencesi sistemi, eğitim-öğretim, AR-GE ve toplumsal katkı, yönetim sistemi ile sonuç ve değerlendirme konuları görüşüldü.

“Bu Koordinatörlük, Tasarım ve Dönüşüm Projesinin Bir Ürünü”

Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı toplantıda yaptığı konuşmasında, yeni hizmete açılan Lisans Eğitim Öğretim Koordinatörlüğünün üniversitenin eğitim kalitesinin artırılması yönünde önemli işler yapacağını belirterek, üniversitenin misyon, vizyon ve hedefleri doğrultusunda lisans eğitiminin niteliğini yükseltmeye yönelik çalışmalar yapan koordinatörlüğe gereken desteğin sağlanacağını ifade etti.

Rektör Çomaklı: “Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi çıktılarının en önemlilerinden biri olan Lisans Eğitim Öğretim Koordinatörlüğünün, üniversitemizin eğitimdeki aksaklıklarını çözeceğine inanıyorum. Koordinatörlük, ulusal ve uluslararası bilimsel anlayışlara göre bölümlerde veya programlarda yürütülen eğitim-öğretim süreçlerinin iyileştirilmesine, yeniden yapılandırılmasına ve güncellenmesine yönelik çalışmalar yapacak. Ayrıca koordinatörlüğümüz, lisans eğitimi veren birimlerde programların iyileştirilmesi ve güncellenmesine yönelik bilgilendirme toplantıları yaparak, programların akreditasyon sürecine girmesini teşvik edecek” şeklinde konuştu.

Toplantı, Rektör Çomaklı'nın konuşmasının ardından yürütme kurulu üyelerinin sunumlarıyla devam etti.