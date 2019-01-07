Atatürk Üniversitesi, Lisansüstü eğitim protokollerine bir yenisini daha ekledi

İmza töreninde Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ve Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı hazır bulunken, idari yargı mensupları da törende yerini aldı.

İmzalanan protokolle, Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde görev yapan psikolog ve psikolojik danışmanların mesleki yeterliklerini geliştirmek üzere Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bilim Dalında lisansüstü eğitim almaları hususunda anlaşma sağlandı.

İş birliği protokolünün imzalanmasının ardından bir değerlendirmede bulunan Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı “Atatürk Üniversitesinin eğitim-öğretim ve AR-GE faaliyetlerinin yanı sıra topluma katkı sağlama anlamında da çok önemli adımlar attığını ifade etti.

Bu kapsamda önemli iş birlikleri gerçekleştirdiklerini kaydeden Çomaklı: “Atatürk Üniversitesi olarak topluma yarar sağlama anlamında şehrin ve bölgenin önemli kurumlarıyla anlaşmalar yaparak, ülkemize faydalı bir kurum olmak için çalışıyoruz. Bugün imzaladığımız iş birliği protokolü bu bakımdan çok büyük önem arz ediyor. Suça bulaşmış bireylerin rehabilitasyonu için yürütülecek çalışmaların, toplumsal düzenin sağlanması noktasında oldukça önemli işlev göreceğini ümit ediyorum” dedi.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı ise, Atatürk Üniversitesinin Yeni Nesil Üniversite Değişim ve Dönüşüm Projesi kapsamında üniversitenin kentle bütünleşmesi yolunda attığı adımları ve gerçekleştirdiği faaliyetleri yakından takip ettiklerini belirterek, Rektör Çomaklı'ya bu yöndeki gayretlerinden dolayı teşekkürlerini dile getirdi. Cumhuriyet Başsavcısı Bölükbaşı ayrıca, imzalanan protokol kapsamında Psikolojik Rehberlik ve Danışmanlık bölümüyle yürütülecek faaliyetlerin suçluların rehabilitasyonu ile ilgili süreçlere önemli katkı sağlayacağına inandığını ifade etti.