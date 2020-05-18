Atatürk Üniversitesi mezunlarıyla iletişimini güçlendiriyor

Üniversite ile mezunlar arasında köprü görevi görecek bu sistem sayesinde Atatürk Üniversitesi tüm mensupları ile güçlü bir iletişim ağı kurmuş olacak.

Kariyer Planlama ve Mezun İzleme Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi (BAUM), Dijital Dönüşüm Ofisi ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ortak çalışmalar sonucunda Atatürk Üniversitesi Mezun Bilgi Sistemi (MBS) aktif hale getirildi.

Mezun Bilgi Sistemi, E-Hizmet ve E-Devlet ile Entegre Çalışıyor

Konu hakkında bilgi veren Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi kapsamında açılan Kariyer Merkezinin kısa zamanda oldukça başarılı çalışmalar gerçekleştirdiğini, MBS uygulamasının da bunun en son örneklerinden birisi olduğunu ifade etti. Atatürk Üniversitesi mezunlarının bu sisteme kaydolmaları için e-devlet veya üniversitenin e-hizmet kapısı üzerinden kayıt yaptırmaları gerektiğini, bu takdirde geçmiş bilgilerin otomatik olarak MBS uygulamasına yükleneceğini ifade eden Rektör Çomaklı: “Mezunlarımız sisteme giriş yaparak gerekli güncellemeleri yapabilecekler. Kayıt sonrası gerekli bilgilerini güncelleyen mezunlarımız için sistemimiz kendilerine özel “atauni” adresli profil sayfaları oluşturacak. Diledikleri takdirde bu profil sayfalarını Linkedin, ResearcGate gibi sosyal mecralarda kullanıma açıp CV'lerinde kullanabilecek, iş imkânlarından faydalanabilecekler” dedi.

“Mezunlarımızın Kariyer Planlamalarında Önemli Rol Oynayacak”

Mezun Bilgi Sistemi için “mezun.atauni.edu.tr” adresi üzerinden giriş yapılması gerektiğini belirten Prof. Dr. Çomaklı: “Bu adres üzerinden Mezun Bilgi Sistemi sayfasına girilmesi ve kaydolunması durumunda mezunlarımız; etkinlikler, duyurular, mentörlük, mezunkart, kariyer günleri ve Erzurum Atatürk Üniversitesi Mensupları ve Mezunları Derneği (ERATÜN) ile ilgili bilgilere de ulaşılabilecekler.

Mezunlarımız iletişim, mezun ve çalışma durumlarına ait bilgilerini sisteme girerek paylaşmaları durumunda, kendi dönemine ait mezun arkadaşlarının nerelerde ikamet ettiği, hangi işte çalıştığı gibi güncel bilgilerine de ulaşabilecekler ve harita üzerinde nerede bulunduklarını görebilecekler. Bu sistem sayesinde iş arayan mezunlarımızın işveren konumundaki mezunlar ve “elemanonline” gibi insan kaynakları portallarına erişimleri de sağlanacak. Neredeyse yarım milyona yaklaşan mezun ailemiz ile daha yakından ilgilenmek ve iletişimde bulunmak için hazırlamış olduğumuz bu sistem sayesinde mezunlarımız ve mezun adaylarımız üniversitemiz hakkındaki tüm güncel bilgileri takip edebilecek ve hazırlamış olduğumuz etkinliklere katılabilecekler. Bu vesileyle Mezun Bilgi Sisteminin bütün Atatürk Üniversitesi mensuplarına hayırlı olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.