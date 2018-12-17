Atatürk Üniversitesi öncülüğünde çocuklar geleceği tasarlıyor

Ayrıca bu kapsamda gerçekleştirilen “Tasarım, Robotik ve Kodlama Eğitimi”ne katılan öğretmen ve öğrencilere de başarı sertifikaları düzenlenen tören ile verildi. Törene Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy, Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin, Ardahan Ticaret Odası Başkanı Çetin Demirci, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Fikret Çerkezoğlu, BTC Kurumsal Sosyal Sorumluluk Müdürü Suna Ercan, Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi ve BTC Proje Koordinatörü Prof. Dr. Mükerrem Kaya, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile öğrenci velileriyle çok sayıda öğrenci katıldı.

Ardahan Kazım Karabekir Yatılı Bölge Ortaokuluna yapılan Z kütüphane ve Tasarım Atölyesi 110m2'lik bir alana sahip olup bilgisayar alanı (9 adet), satranç masaları, interaktif tahta ve kodlama alanına sahiptir. Ayrıca grup çalışmasına ve bireysel çalışmaya uygun alanlar hazırlandı.

“Tasarım, Robotik ve Kodlama Eğitim” programında kapsamında Z kütüphane ve Tasarım Atölyesi; 110m2'lik bir alanda tanzim edilerek bilgisayar alanı (9 adet), satranç masaları, interaktif tahta ve kodlama alanı şeklinde kurgulandı. Ayrıca grup çalışmasına ve bireysel çalışmaya uygun alanlar hazırlandı. Ardahan Kazım Karabekir Yatılı Bölge Ortaokulundan 6 öğretmen ile 18 öğrenciye 15 gün süre ile eğitim verildi. Bu eğitim ile tasarım odaklı düşünme becerisinin artırılması, sosyal fayda üretme kavramının anlatılması, küresel ve çevresel farkındalıkların oluşturulması, eleştirel düşünme, algoritma ile problem çözme, yenilikçi beceriler kazanma ile iletişim ve iş birliği kurma konularında farkındalıkların oluşturulması hedeflendi.

Törende bir konuşma yapan Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez, Atatürk Üniversitesi ve BTC iş birliği ile yapılan Z kütüphane ve Tasarım Atölyesi ile kodlama, robotik ve tasarım eğitimlerinin Ardahan için önemli ve çok değerli olduğunu vurguladı. Ayrıca çocukların geleceğe yön verecek konularla erkenden tanışmasının kendilerini geliştirmeleri açısından iyi bir fırsat olacağını söyledi.

Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi ve BTC Proje Koordinatörü Prof. Dr. Mükerrem Kaya ise yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı: “Bugün açılışını yaptığımız Z Kütüphane ile Tasarım Atölyesinin çocuklarımızın analitik düşünce becerilerinin geliştirilmesine önemli ölçüde katkı sağlayacağına inanıyorum” dedi. Kaya ayrıca bu eğitimlerin sürdürülebilirliğini sağlamak amacı ile yeni destekler verebileceklerini de ifade etti.

Tören sonunda öğrenciler tarafından eğitim süresince hazırlanan projeler öğretmenler eşliğinde sergilendi.