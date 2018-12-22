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Atatürk Üniversitesi Sosyal Hizmet Kulübü üyelerinden örnek davranış

Atatürk Üniversitesi Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Kulübü Lösemili çocukları yalnız bırakmadı.


Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesinde aktif olarak faaliyetler sürdüren Sosyal Hizmet Kulübü, lösemili çocukları ziyaret ederek moral verdi.


Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde tedavi görmekte olan lösemili çocuklar için bir ziyaret gerçekleştiren kulüp üyeleri, ziyarette sosyal hizmet bölümü öğrencilerinin çocuklar için hazırladığı video gösterimini yaptı.


Çağımızın en sinsi hastalılarından olan lösemiye farkındalık oluşturmak ve lösemili çocukların yalnız olmadıklarını hissettirmek isteyen kulüp üyeleri, ziyarette çocuklar ve aileleri için ikramlar sunarak, lösemili bir çocuğun da doğum günü kutladılar.


Her bir çocuğa özel hediyelerin sunulduğu ziyarette üyeler, lösemili çocuklarla çeşitli oyunlar ve aktiviteler gerçekleştirdi. Sosyal Hizmet Kulübünün gerçekleştirdiği anlamlı ziyaretle, lösemili çocuklar ve ailelerine sosyal destek sağlanması hedeflendi ve güzel bir gün geçirmeleri sağlandı.

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