Atatürk Üniversitesi, spor müsabakalarına damga vurdu

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından düzenlenen Üniversiteler Arası Spor Müsabakaları Genel Madalya Dağılımı Sıralamasında uzun yıllardır birinciliği kimseye kaptırmayan Atatürk Üniversitesi bu sene de başarılı sonuçlar almaya devam ediyor.

Bowling Şampiyonluğunda Adres Değişmedi

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunun 2018-2019 yılı faaliyet programı çerçevesinde düzenlediği üniversiteler arası Bowling (kadın-erkek) Türkiye Şampiyonası 05-08 Mayıs 2019 tarihleri arasında Ankara' da yapıldı. Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Emre Belli yönetiminde müsabakalara katılan üniversitemiz Bowling Kadın ve Erkek takımları yeniden Türkiye Şampiyonu oldu.

Atatürk Üniversitesi Boksta Kendi Rekorunu Egale Etti

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen üniversiteler arası Boks (Erkek) Türkiye Şampiyonası 06-11 Mayıs 2019 tarihleri arasında Muğla'da yapıldı.

Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Ahmet Gökhan Yazıcı gözetiminde müsabakalara hazırlanan üniversitemiz Boks takımı, kendi rekorunu egale ederek 4 altın, 2 gümüş madalya ile toplam 26 puan alarak takım halinde yeniden Türkiye Şampiyonu oldu.

Boks (Erkek) Türkiye Şampiyonasında 60 kiloda Ahmet Otçu, 69 kiloda Yunus Emre Batman, 75 kiloda Hakan Kanyar ve 91 kiloda Cihandar Enes Alkazak Türkiye Şampiyonu olurken, 81 kiloda Ömer Kaba ile 49 kiloda Muhammed Taha Kaçar ise elde ettikleri sonuçlar ile Türkiye 2.si oldular.

Basketbol Takımı Süper Lige Yükseldi

Çeşitli fakültelerden öğrencilerin katılımı ile kurulan ve yakaladıkları uyum ile kısa zamanda önemli başarıların altına imza atan Atatürk Üniversitesi Erkek Basketbol Takımı, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Çanakkale'de düzenlenen Süper Lige Terfi maçlarında 3. olarak Süper Lige yükselme başarısı gösterdi.

Spor Bilimleri Fakültesinden Öğr. Gör. Hamit Kavurmacı ile Arş. Gör. Levent Önal öncülüğünde müsabakalara katılan Atatürk Üniversitesi Erkek Basketbol Takımı daha önce, 1. Lig Basketbol Müsabakaları Bölgesel Liginde birinci olarak Çanakkale'de gerçekleştirilen turnuvaya katılmaya hak kazanmıştı.

Hedefi 12'den Vurdular

Birçok branşta birinciliği elde eden Atatürk Üniversitesi, Okçulukta da ipi göğüsleyen taraf oldu. Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından 30 Nisan - 4 Mayıs tarihlerinde Eskişehir'de düzenlenen Üniversitelerarası Okçuluk Türkiye Şampiyonasında Atatürk Üniversitesi Okçuluk Erkek Takımı Türkiye Şampiyonu oldu.

Elde Edilen Başarılar Kurumsal Prestije Katkı Sağlıyor

Pozitif bilimlerin yanında, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda elde edilen başarıların dünya üniversiteleri ile rekabet içinde olan Atatürk Üniversitesinin prestijini her geçen gün daha da yukarı taşıdığına dikkat çeken Rektör Çomaklı: “Ulusal ve uluslararası alanda üniversitemizin marka değerine olumlu yönde katkı sağlayan bu dereceler, spora ilgi duyan öğrencilerin üniversitemizi tercih etmelerine de vesile oluyor. Elde edilen bu başarılarda emeği geçen antrenörlerimizi ve öğrencilerimi kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” değerlendirmesinde bulundu.