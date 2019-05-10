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Atatürk Üniversitesi Türkiye şampiyonu

Muğla’da yapılan Üniversiteler Türkiye Boks şampiyonasında Atatürk Üniversitesi Boks takımı 8 şampiyonluğun ardından kendi rekorunu egale ederek 4 Altın, 2 gümüş madalya ve 26 takım puanı ile 9.

Muğla'da yapılan Üniversiteler Türkiye Boks şampiyonasında Atatürk Üniversitesi Boks takımı 8 şampiyonluğun ardından kendi rekorunu egale ederek 4 Altın, 2 gümüş madalya ve 26 takım puanı ile 9. kez Türkiye Şampiyonu oldu.


Şampiyonada; 49 kiloda Muhammet Taha Kaçar Türkiye 2., 60 kiloda Ahmet Otçu Türkiye Şampiyonu, 69 kiloda Yunus Emre Batman Türkiye Şampiyonu,


75 kiloda Hakan Kaynar Türkiye Şampiyonu, 81 kiloda Ömer Kaba Türkiye 2., 91 kiloda Enes Alkazak Türkiye Şampiyonu olurken, takım halinde Atatürk Üniversitesi Türkiye Şampiyonu, Gazi Üniversitesi Türkiye 2., Bayburt Üniversitesi ve Süleyman Demirel Üniversiteleri Türkiye 3. olmaya hak kazandı.


Şampiyonaya hazırlanma sürecinde kendilerine her türlü desteği sağlayan başta Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ile Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı yönetici ve çalışanlarına teşekkür eden Doç. Dr. Doç. Dr. Ahmet Gökhan Yazıcı, “İnanç ve ideal abidesi sporcularıma, onları yetiştiren ailelerine, antrenörlerine ve üniversite antrenörlerimiz İbrahim Bostancı ve Atilla Zengin kardeşlerime otobüs kaptanımız Yahya Yıldız'a, şampiyonaya katılan bütün teknik, idari, sporcu ve yöneticilere tebrikle teşekkür ediyoruz” dedi.

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