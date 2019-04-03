Atatürk Üniversitesi, Uluslararası anlaşmalarına devam ediyor

Protokol için Atatürk Üniversitesine gelen Hindistan Al Jamia Al Islâmiya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdussalam Ahmed, Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı ile bir araya geldi.

Her iki kurumun akademisyen ve öğrenci değişimi ile ortak çalışmalarını desteklemek ve geliştirmek amacıyla gerçekleşen protokol, Rektör Çomaklı ve Rektör Ahmed tarafından imzalandı.

Mevlana Değişim Programı kapsamında düzenlenen protokolle akademisyen ve öğrenci değişimi sayesinde iki ülke arasında kültür etkileşimi de sağlanmış olacak. 5 yıl süreyle devam edecek olan anlaşma, üniversitelerin bilimsel ve kültürel fayda sağlaması açısından büyük önem taşıyor. İmzalanan protokolün her iki üniversiteye de hayırlı olmasını dileyen Rektör Prof. Dr. Abdussalam Ahmed, Rektör Çomaklı'ya üniversitesi hakkında bilgi verdi.

Al Jamia Al Islâmiya Üniversitesi tarihinin 1955'te kurulan İslâmiya Kolejine dayandığını belirten Rektör Ahmed, üniversitenin Dünya İslâm Âlimleri Birliği Başkanı Şeyh Dr. Yusuf Al Qaradawi tarafından 2003'te İslâm Üniversitesi statüsünde açıldığını ifade etti.

Al Jamia Al Islâmiya Üniversitesinin 3 bin öğrencisiyle Hindistan'ın ilahiyat eğitimi veren önemli üniversitelerinden biri olduğuna değinen Ahmed, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesiyle de ortak çalışmalar gerçekleştirmek istediklerini belirtti.

“İmzaladığımız Protokol, Uluslararasılaşma Vizyonumuza Önemli Ölçüde Katkı Sağlayacak”

Hindistan'ın köklü üniversitelerinden Al Jamia Al Islâmiya Üniversitesi ile iş birliği yapmaktan memnuniyet duyduğunu ifade ederek konuşmasına başlayan Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, böylesine saygın bir eğitim kurumu ile paydaş olmanın, vizyonları arasında yer alan uluslararasılaşmaya önemli ölçüde katkı sağlayacağını söyledi.

Aralarındaki uzak mesafeye rağmen, Hindistan ile Türkiye ilişkilerinin köklü bir tarihi geçmişe sahip olduğuna dikkat çeken Rektör Çomaklı, bölgede 350 yıl hüküm süren Babür devletinin kuruluşunda, Anadolu'daki Osmanlıların ciddi desteklerinin olduğunu hatırlattı.

Kültür ve eğitimin iki ülke arasındaki ilişkilerde büyük potansiyel barındıran alanların başında geldiğine işaret eden Prof. Dr. Çomaklı, gerçekleşen bu iş birliği sayesinde kültürel paylaşımın yanı sıra ortak projelerin yapılacağını belirterek, ziyaretinden dolayı konuğu Rektör Ahmed'e teşekkür etti.