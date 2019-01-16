Atatürk Üniversitesi Vakıf Okulları şampiyonluğu göğüsledi

Atatürk Üniversitesi Vakıf Okulları, eğitim anlamında gerçekleştirdiği başarıları çeşitli spor dallarında da devam ettirerek, Erzurum'un adını Türkiye'de gururla taşıyor.

Çeşitli alanlarda elde ettiği başarılarla adından söz ettiren Atatürk Üniversitesi Vakıf Okulları Ortaokulu, Erzurum genelinde yapılan Ortaokullar Arası Basketbol İl Müsabakaları Yıldızlar (Erkek) Kategorisinde il birincisi oldu.

Karşılaşmalarda yarı finalde Özel Güneş Ortaokulunu, finalde ise Sabancı Ortaokulunu mağlup eden Vakıf Okulları Ortaokulu il birinciliğini göğüsleyerek, bölge müsabakalarında Erzurum'u temsil etmeye hak kazandı. Şampiyon öğrenciler, Şubat ayında düzenlenecek bölge müsabakaları hazırlıklarına şimdiden başlayarak, Türkiye genelinde alınacak iyi bir dereceyle Erzurum'a dönmek istediklerini söylediler.

Alınan şampiyonlukla ilgili konuşan Vakıf Okulları Ortaokulu Müdürü Erdal Karagülle, öğrencilerin şampiyonaya canla başla hazırlandıklarını belirterek, zorlu bir sürecin ardından il birinciliğini hakkıyla aldıklarını söyledi. Kazanılan başarının en büyük mimarlarından birinin Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı olduğuna işaret eden Karagülle şunları söyledi: “Rektörümüz Prof. Dr. Çomaklı, spora ve sporcuya verdiği önemi bir kez daha göstererek bu süreçte bizlere önemli derecede katkıda bulundu. Biz de verilen bu desteklere layık olduğumuzu kanıtlamak için Atatürk Üniversitesinin sayısız başarılarına bir yenisini daha ekledik. Şampiyonluğumuza emeği geçen başta Rektörümüz olmak üzere öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve ailelerimiz dâhil herkese teşekkür ediyorum” dedi.