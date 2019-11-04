Atatürk Üniversitesi Vakıf Okullarından örnek davranış

Dr. Ömer Çomaklı'dan geldi.

Erzurum'un çeşitli okullarında eğitim gören ve maddi durumu yetersiz olan öğrenciler için başlatılan kampanyayla her öğrenciye birer bot ve mont hediye ediliyor.

Vakıf Okullarında eğitim gören öğrencilerin velilerinin desteği ile önceki dönemlerde “Kış Gelmeden Biz Gidelim” sloganıyla başlatılan kampanya sayesinde 2 bin öğrencinin kışı rahat geçirmeleri sağlanmıştı.

2019-2020 eğitim-öğretim yılında da kampanyaya devam eden Vakıf Okullarına ilk destek Rektör Çomaklı'dan geldi. 10 bot ve 10 mont ile bu yıl ki kampanyayı başlatan Rektör Çomaklı, hediyelerin ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırması için Vakıf Okulları Kampüs Müdürü Erdal Karagülle'ye teslim etti.

Çetin kış şartlarının yaşandığı Erzurum'un dört bir yanında bin bir zorlukla eğitim gören öğrencilere destek olmak istediklerini vurgulayan Rektör Çomaklı, topluma katkı anlamında Atatürk Üniversitesi olarak bu ve benzeri etkinliklere daima destek vereceklerini söyledi.