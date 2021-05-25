Atatürk Üniversitesi yabancı dil sınavlarını gerçekleştiriyor

Yabancı dil sınavı konusunda yeterli alt yapı ve bilgi birikimine sahip olan Atatürk Üniversitesi Uluslararası Dil Sınavları Koordinatörlüğü, uluslararası alanda geçerliliğe sahip bir sınav sistemi olan IELTS (International English Language Testing System) dil sınavını gerçekleştirdi.

Kovid 19 pandemisi nedeniyle yarı kapasite sınav yapan koordinatörlük, 9 kişinin katıldığı IELTS sınavını sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki oturumda tamamladı.

Bilgisayarların oturum öncesi ve sonrası dezenfekte edildiği sınavda, adaylara maske ve isterlerse cerrahi eldiven veriliyor. Sınava girişte ateş ölçümü HES kodu kontrolü yapılırken sıcak içecek ikramı da sunuluyor.

Malatya ve Erzincan'dan gelen adayların olduğu IELTS sınavı şu an için iki ayda bir yapılırken, Erzurum dışından gelen adaylar ise konuk evlerinden uygun fiyatla yararlanabiliyor.

Uluslararası Dil Sınavları Koordinatörlüğü tarafından ayrıca TOEFL, PTE Academic, Cambridge, Oxford İngilizce sınavları ile uluslararası Rusça sınavları da gerçekleşiyor.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Uluslararası Dil Sınavları Koordinatörlüğünün Türkiye'nin dört bir yanından gelen adaylara dil sınavları hususunda ev sahipliği yaptığını belirterek, Atatürk Üniversitesinin bu konuda titizlikle çalıştığını söyledi.

Sınavların hiçbir şüpheye yer bırakmadan profesyonelce ve şeffaflık ilkesinden ödün verilmeden yapıldığını vurgulayan Rektör Çomaklı, bu sınav yönteminin en sağlıklı sınav yöntemlerinden biri olduğunu da aktardı.