Atatürk Üniversitesi yeni bir rekora daha imza attı

Buna göre Atatürk Üniversitesi yüzde 100'lük doluluk oranına ulaştı. Bazı bölümlerde ise doluluk oranı yüzde103'lere kadar çıktı.

Üniversite adaylarının merakla beklediği 2022-YKS sonuçları açıklandı. Öğrencilerin her yıl tercih ettiği üniversitelerin başında gelen Atatürk Üniversitesi bu yıl da geleneği bozmadı ve tüm bölümlerinin tercih edilmesiyle birlikte tam doluluk oranına ulaştı. Lisans eğitiminde; Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesine ayrılan 10 bin 300 kontenjana 10 bin 556 öğrencinin yerleşmesiyle yüzde 102'ye çıkan, örgün öğretimde ise 7 bin 584 kontenjana 7 bin 411 adayın yerleşmesiyle yüzde 98 olan doluluk oranı, toplamda 17 bin 967 öğrenci sayısıyla yüzde 100'lük kapasiteye ulaştı.

Ön lisansta ise; Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesine tanınan 33 binlik kontenjana 33 bin 824 öğrencinin yerleşmesi ile yüzde 102 olan, örgün öğretimde ise 4 bin 963 olan kontenjana 5 bin 108 öğrencinin yerleşmesi ile yüzde 103 oranına çıkan doluluk oranı, toplam 38 bin 932 öğrencinin tercih etmesiyle birlikte yüzde 103'lük orana ulaştı.

Tercih döneminin öncü adresi: Atatürk Üniversitesi

Yetenek sınavları, ek yerleştirmeler ve lisansüstü kayıtların da yapılmasıyla birlikte bu sayıların çok daha üzerine çıkılacağına vurgu yapan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, gerekli tüm imkânlara sahip olduklarını belirterek, gelen her öğrenciye yüksek kalitede eğitim vermeye devam edeceklerini söyledi. Nitelikli akademik ve idari kadrosu ile donanımlı alt yapısının bölgesine ve ülkesine hizmet etme noktasında aktif rol oynadığını aktaran Rektör Çomaklı, Atatürk Üniversitesinin eğitim alanında ülkenin en köklü markalarından birisi olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi: “Kadim şehir Erzurum başta olmak üzere, bölgemize, ülkemize akademisyenlerimize, personelimize ve öğrencilerimize karşı sorumluluklarımızın olduğunun farkındayız. Bu sorumluluğun bilinciyle göreve geldiğimiz ilk günden itibaren planlı bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Bunun neticesinde YÖK tarafından Araştırma Üniversiteleri arasına adımızı yazdırarak önemli bir başarının daha altına imza attık. Üniversitemizin kaliteli eğitimini her geçen gün daha da yükseltmeye devam ediyoruz. Bu çerçevede öğrencilerimizin de tercih ettiği kurumların başında geliyoruz. Bu yıl da kayıtlarda doluluk oranımızın yüzde 100 seviyesine çıktığını görmek bizleri mutlu etti. Mevcut öğrencilerimize ve yeni öğrencilerimize en iyi eğitimi vermek için hep birlikte çalışacağız” şeklinde konuştu.

Atatürk Üniversitesi Yeni Yol Arkadaşlarını Bekliyor

Atatürk Üniversitesini tercih eden öğrencileri sabırsızlıkla beklediklerini aktaran Rektör Çomaklı, 65 yıldır ülke yükseköğretimine hizmet eden bu köklü kurumun öğrencilerine aile ortamı sunduğunu ve gelen her öğrencinin mutlu bir şekilde ayrıldığını belirterek: “Yeni yol arkadaşlarımızla birlikte eğitim yolculuğumuza kaldığımız yerden devam edecek ve onlara güzel bir üniversite hayatı yaşatacağız” dedi.

Kayıt işlemleri elektronik olarak veya şahsen başvurarak gerçekleştirilebilecek

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar kayıt işlemlerini elektronik olarak veya şahsen başvurarak gerçekleştirilebilecek. 2022-2023 yılı eğitim öğretim yılı üniversite kayıt işlemleri 22-26 Ağustos 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Elektronik üniversite kayıtları ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında kabul edilecek.

E-devlet üzerinden kaydını tamamlayan öğrencilerin ayrıca üniversiteye gelerek kayıt olmasına gerek kalmıyor. E-devlet üzerinden kaydını tamamlayan öğrencilerden herhangi bir belge de talep edilmiyor. E-devlet üzerinden kaydını tamamlayan öğrenciler kayıt olduklarını gösterir barkotlu çıktı alabilecekler. Öğrenciler bu elektronik kayıt belgesi ile eğitim-öğretim yılı başlangıcından itibaren öğrenci kimliği ve öğrenci belgesini ilgili öğrenci işleri biriminden teslim alabilecek. Elektronik kayıt yaptırmak için öğrencilerin postane şubelerinden edinecekleri e-devlet şifresi ile 22 - 24 Ağustos 2022 tarihleri arasında “https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit” adresine giriş yaparak elektronik kayıt işlemlerini yapabilirler. Ayrıntılı bilgi için e-devlet kayıt adresinde yer alan kayıt bilgisi kılavuzundan edinilebilir.

İkinci üniversitede kayıtlar sürüyor

30 ön lisans, 13 lisans ve 4 lisans tamamlama programıyla Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi İkinci Üniversite kayıtları da devam ediyor. Üniversitede kayıtlı olan ya da herhangi bir üniversiteden lisans mezuniyeti olan adaylar sınavsız olarak ikinci üniversiteye başvurabiliyor. Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi İkinci Üniversite ön kayıtları 2 Ekim 2022'ye kadar devam ediyor.