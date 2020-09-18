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Atatürk Üniversitesi'nde akademik başarı

Doç.

Dr. Bekir Gürbulak "Liquid phase exfoliated ındium selenide based highly sensitive photodetectors" makalesiyle advanced functional materials dergisinde yer aldı.


Atatürk Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından hazırlanan ve uluslararası çapta impack faktörü yüksek olan dergilerde yayımlanan bilimsel makalelere bir yenisi daha eklendi.


Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Bekir Gürbulak tarafından multidisipler araştırma sonucunda hazırlanan biri yayımlanmış diğeri kabul edilmiş iki makale, bilim dünyasında bilimsel değeri (Impact Faktörü yaklaşık 20 olan Q1) yüksek olan ünlü ''Advanced Functional Materials'' adlı dergide yayımlandı.


Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü Kristal Büyütme Araştırma Laboratuvarında yürütülen bu çalışmada kullanılan sıvı fazda -InSe'nin endüstriyel ölçekli 2D malzeme tabanlı optoelektronik cihazların geliştirilmesi için kritik olan basılı yüksek performanslı fotodedektörler için geçerli bir aday olduğunu ortaya koydu.

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