Atatürk Üniversitesi'nde bilimsel teşvik ödül ve akademik giysi töreni gerçekleşti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Kamu Denetçiliği Kurumu (Ombudsmanlık) Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Atatürk Üniversitesi tarafından düzenlenen, Bilimsel Teşvik Ödül ve Akademik Giysi Töreni ile Adalet, Ombudsmanlık ve Üniversiteler konferansına katılmak üzere Erzurum'a geldi.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ve Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Ünal Bingül tarafından sabah saatlerinde karşılanan Şeref Malkoç, daha sonra Rektör Çomaklı ve Başsavcı Bingül'ün refakatiyle Erzurum Valiliğine geçerek, Vali Okay Memiş'i ziyaret etti.

Valilik makamında gerçekleşen ziyarette, yeniden Erzurum'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Malkoç, Atatürk Üniversitesi nezdinde gerçekleşen programlara daveti için Rektör Çomaklı'ya teşekkür etti.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç'u, Doğunun göz bebeği Erzurum'da ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Vali Okay Memiş, Erzurum ve gerçekleştirilen çalışmalar hakkında Malkoç'a bilgi verdi.

Valilik ziyaretinin ardından Şeref Malkoç'u Rektörlük makamında ağırlayan Çomaklı, Atatürk Üniversitesinin yakın zamanda açılan önemli birimlerine yönelik çalışmalarını anlattı.

Malkoç, Birimleri Ziyaret Ederek Yapılan Çalışmaları Yerinde İnceledi

Kurumsal İletişim Direktörlüğü, (KİD) Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi, Dijital Dönüşüm Ofisi, Metodoloji Ofisi, Lisans Eğitim Koordinatörlüğü ve Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimlerini (BAP) ziyaret eden Başdenetçi Malkoç, birim yöneticilerinden proje ve faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Şeref Malkoç, birim ziyaretlerinin sona ermesiyle, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminde (BAP) gerçekleşen toplantıya katıldı. Toplantıda BAP Koordinatörü Prof. Dr. Atilla Keskin, Atatürk Üniversitesinin yapısal dönüşümü hakkında kısa bir sunum yaptı.

Adalet, Ombudsmanlık ve Üniversiteler Konferansı Gerçekleşti

Atatürk Üniversitesinin düzenlediği, “Adalet, Ombudsmanlık ve Üniversiteler” konferansını gerçekleştiren Şeref Malkoç, konferansın ardından Bilimsel Teşvik ve Akademik Giysi Törenine katıldı.

Bilimsel Teşvik ve Akademik Giysi Töreni ile Adalet, Ombudsmanlık ve Üniversiteler konferansına; Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, Bölge İdare Mahkemesi Başkanı M. Metin Karaman, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanvekili Fevzi Polat, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdülhalik Karabulut, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Ak Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcıları, fakülte dekanları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Malkoç: “Türkiye Kültürel ve Sosyal Potansiyelleriyle Fevkalade Önemli Bir Konuma Geldi”

Konferansta Atatürk Üniversitesi mensupları ve öğrencilere hitap eden Şeref Malkoç, Türkiye'nin en kıdemli, en saygın ve kadim değerlerle yoluna devam eden Atatürk Üniversitesinde, cesaretin ve vatanperverliğin ifadesi olan Dadaşlar diyarı Erzurum'da olmaktan gurur duyduğunu ifade etti.

Erzurum'un Türkiye'nin müstesna illerinden biri olduğuna vurgu yapan Malkoç, kültürüne geleneklerine inançlarına, vatanına, milletine, hukuka, adalete gönülden bağlı olan kadim bir kent olduğunu belirtti.

Tarihi açıdan da Erzurum'un bambaşka bir yer olduğuna değinen Malkoç şunları söyledi: “Bugün Washington, Seul, Berlin, Paris gibi merkezler yokken, şehir olarak binlerce yıl önce Erzurum vardı. İşte Erzurum böylesine önemli bir yer.

Türkiye son yıllarda çok önemli mesafeler aldı ve ciddi gelişmelere şahit olduk. Ülkemizi dünya ile kıyasladığımızda, Türkiye coğrafi cazibesinin yanı sıra, yetişmiş insan gücü ve kültürel, sosyal potansiyelleriyle de fevkalade önemli bir konuma geldi. Konuya turizm açısından bakarsak, Yunanistan'da var olan tarihi eserlerinin daha fazlası Anadolu'da var. Roma'da var olan tarihi eserlerinin daha fazlası Anadolu'da var. Çok şükür biz millet olarak buraya gelmiş, İslam'ı bu coğrafyaya taşımışız ama geçmişteki değerleri de başka milletlerin yaptığı gibi ortadan kaldırmamış bu günlere getirmişiz. İnşallah kıyamete kadar da bu coğrafyada Türk milleti var olacak ve yürüyüşüne devam edecektir.

Dünyadaki bütün ideolojiler, felsefi düşünceler, siyasi akımlar ve dinler hedeflerine adaleti gerçekleştirmeyi koymuşlardır. Zaten dünyadaki hak ve özgürlük amaçlarının temelinde de adalet isteği ve arzusu vardır. Ülkemizdeki bütün kurumlar insana hizmet amacıyla oluşturulmuştur. Bu yüzden devletin de temeli adaleti temin etmekten geçiyor.”

Bilimsel Teşvik Töreninde Ödüller Sahiplerini Buldu

Atatürk Üniversitesi tarafından 2010 yılından beri geleneksel olarak gerçekleştirilen Bilimsel Teşvik Ödülleri ve Akademik Giysi Törenine geçilirken, törenden önce konuşan Rektör Çomaklı, konuklara Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesinden bahsetti.

Son yıllarda Yeni YÖK Sistemi kapsamında yaşanan ve sessiz devrim olarak nitelendirilen önemli gelişmeleri referans alarak başlatılan Yeni Nesil Üniversite Projesinin, Atatürk Üniversitesinde eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmeti kapsayan bütün süreçlerde aktif rol oynadığını ifade eden Rektör Çomaklı, teknolojide yaşanan hızlı gelişmeler ile değişen, çeşitlenen ihtiyaçlar, sunulan yüksek eğitimi doğrudan etkilediğini söyledi.

“Yeniden Yapılanma Aşamasında Başlattığımız Çalışmalarımız Her Geçen Gün Meyvesini Veriyor”

Rektör Çomaklı: “Yaşanan bu değişim ve gelişmeleri doğru algılayarak yatay niceliksel büyümeyi dikey niteliksel büyümeye taşıyabilmek bulunduğumuz coğrafyanın, bölgenin ihtiyaçlarını, sahip olduğu potansiyeli ve kapasiteyi göz önünde bulundurarak ona göre stratejiler hazırlamak ve topluma daha somut ve etkin çıktılar üretebilmek adına Atatürk Üniversitesi olarak Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesini hayata geçirerek bu proje kapsamında düzenlediğimiz 11 ayrı arama konferansında ortak aklın belirlediği önemli çıktılar elde ettik.

Yeni nesil üniversite tasarım ve dönüşüm projesi çerçevesinde öğretim elamanlarımızın ve öğrencilerimizin akademik becerilerini geliştirecek ve üniversitemizi hedeflenen ufka taşıyacak yeni birimleri oluşturduk. Yeniden yapılanma aşamasında başlattığımız çalışmalarımız her geçen gün meyvesini vermektedir. Son iki yılda akademisyenlerimiz tarafından 3600 yurt dışı, 5500 yurt içi makale yayınlanmış, 83 projemiz TÜBİTAK ve diğer proje destekleyici kurumlar tarafından fonlanmıştır.

“DAG, Milli Teknoloji Hamlemize Hizmet Etmektedir”

Bölgede oyun kurucu pozisyonda olan üniversitemiz, bölge çiftçisinin kalkınmasına büyük önem vermektedir. Bu bağlamda tarım sektöründe verimliliğin artırılması, çiftçilerimizin bilinçlenmesi için çiftçi eğitim merkezleri kurarak verimlilik düzeyini artırma konusunda önemli adımlar attık. Bu kapsamda değişik konularda son iki yıl içerinde 1400 çiftçi eğitimden geçirilmiştir. Öte yandan Üniversitemiz Erzurum'u ve ülkemizi uzay bilimleri ve teknolojileri açısından dünyaya açılan kapı kılacak bir projeyi de yürütmektedir. Astronomi, uzay, optik, haberleşme ve savunma sanayi sektörlerine yönelik hayatî önem arz eden Doğu Anadolu Gözlemevi (DAG) Projesi aynı zamanda milli teknoloji hamlemize de hizmet etmektedir.

Üniversitemiz hali hazırda 60 ülkede 300 Üniversite ile ikili iş birliği protokolü imzalamıştır. Bu ikili iş birliği anlaşmaların 52'si son iki yılda gerçekleştirilmiştir. Ayrıca 63 olan Mevlana Değişim Programı anlaşmalarımızın 27'si de yine son iki yılda yapılmıştır. Diğer yandan üniversitemizin genç akademisyenleri Cumhurbaşkanımız tarafından ödüllendirildi. Bilimin ışığını takip eden ve akademik çalışmalarıyla gelecek vadeden genç bilim insanlarına verilen, ‘Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü'nü üniversitemizden üç bilim insanı aldı.

“Bilimsel Teşvikin, Motivasyonu Artıracak İtici Bir Güç Olmasını Ümit Ediyorum”

Üniversitemizin bilgi üretimi ve araştırmacı insan kaynağını desteklemenin, nitelikli bilgi üretimini artırmanın, bilimsel bilgi üretimini teşvik etmenin bir göstergesi olan Bilimsel Teşvikin ödülle desteklendiği bu törende, akademik yıl içinde gerçekleştirdikleri bilimsel çalışmalarla ödüle layık görülen üniversitemiz öğretim üyelerini ve akademik çalışmaları sonucunda yükselerek yeni unvanlar alarak bu törende yeni cübbelerini giyecek üniversitemizin kıymetli, özverili öğretim üyelerini tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Bilim insanlarımızın üniversitemiz için bir gurur vesilesi olan bu başarılarının genç araştırmacılarımıza ve öğrencilerimize model teşkil etmesi, motivasyonlarını artıracak itici bir güç olmasını ümit ediyorum” ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından, Atatürk Üniversitesi mensubu bilim insanlarının fen, sağlık, sosyal, eğitim bilimleri ve proje alanlarındaki seçkin araştırma, çalışma ve hizmetlerini değerlendirmek, üstün niteliklerini onayarak kamuoyuna duyurmak ve teşvik unsuru olmak üzere Atatürk Üniversitesi tarafından verilen Bilimsel Teşvik Ödülleri sahiplerini buldu. Ödül töreninin ardından, patent başvurusu yapan akademisyenlere teşekkür belgeleri takdim edildi.

Daha sonra ise 2018 yılında Profesör ve Doçentlik unvanına yükselen akademisyenlere akademik giysileri giydirilerek belgeleri takdim edildi.