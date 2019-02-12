Atatürk Üniversitesinde dijital dönüşüm

Arama Konferansıyla dijital dönüşümü gündemine aldı.

Atatürk Üniversitesi Arama Konferansına, dijitalleşmeden sorumlu rektör yardımcısı ve ağırlıklı olarak ilgili birimlerin temsilcilerinden oluşan bir ekiple katılım sağladı. Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Birimi sekretaryası altında yürütülen ve toplam 50 kişinin katıldığı Arama Konferansına Atatürk Üniversitesinden gelen heyetin yanı sıra; Anadolu Üniversitesi, Doğuş Üniversitesi, MEF Üniversitesi, Maltepe Üniversitesi, Project Showcase, SEM, Koç Sistem, Turkish Airlines, Akbank Akademi, Kuveyt Türk, Blackboard, Advancity, hepsiburada, iddia, e-Nokta, Neurolize ve Tink Okulları gibi dijital dönüşüm çalışmalarında öncü kuruluşların yöneticileri katıldı.

Arama konferansında üniversitenin dijital teknolojilerdeki geleceği tartışıldı. Rektör Çomaklı, yaptığı açılış konuşmasında Yeni YÖK sisteminde dijitalleşmenin önemine vurgu yaparak, dijitalleşmenin ölçek kavramı ile birlikte büyük önem kazandığını ve Atatürk Üniversitesi gibi büyük üniversitelerin dijitalleşme olmadan yönetilemeyeceğinin altını çizdi. Rektör Çomaklı, ayrıca Atatürk Üniversitesinin yeni konumlanma haritasında dijitalleşmenin önemli bir yere sahip olduğunu ve bu kapsamda kurulan Dijital Dönüşüm ve Yazılım Ofisinin fonksiyonlarına dikkat çekti.

BAP Koordinasyon Birimi Koordinatörü Prof. Dr. Atilla Keskin, yaptığı konuşmada Atatürk Üniversitesi Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesinin tanıtımını yaptı ve üniversitenin dijitalleşmesinin proje için anahtar rol oynadığını belirtti.

Dijital Dönüşüm ve Yazılım Ofisi Koordinatörü Prof. Dr. Selçuk Karaman, Atatürk Üniversitesinin dijitalleşmesine yönelik planlanan çalışmalara değindiği konuşmasında, dijital eğitmen, dijital öğrenci, dijital asistan, dijital öğrenim, dijital araştırma ve açık bilim ortamlarının önemine işaret etti. Özellikle açık bilim kapsamında planlanan açık sergi, açık koleksiyon, açık erişim uygulamalarının ve dijital öğrenim ortamlarının geliştirilmesine ilişkin çalışmaların başlatıldığı ve yeni projelerin önümüzdeki günlerde açıklanacağı belirtildi.

Toplantı kapsamında oluşturulan altı ayrı grupta, Atatürk Üniversitesinin dijital platformu, yapay zekâ ile desteklenmiş eğitim araçları, akıllı kampüs, dijital süreçler, küresel ders merkezi ve teknolojik dönüşüm stratejileri ele alındı. İkili iş birliklerinin geliştirildiği toplantının son bölümünde ise üretilen çözümler için projeler geliştirildi.