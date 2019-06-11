Atatürk Üniversitesi'nde “İklim Değişikliğinde Atılacak Yeşil Adımlar” projesi

Döneminde Atatürk Üniversitesi adına destek verilen tek proje olma özelliği taşıyan “İklim Değişikliğinde Atılacak Yeşil Adımlar” Kültür Merkezi Mavi Salonda gerçekleştirilen açılış programıyla başladı.

Programın açılışına; Erzurum Vali Yardımcısı Ünal Coşkun, Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayhan Çelik, Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Süleyman Toy, Proje Yürütücüsü Doç. Dr. Aslıhan Esringü ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

Proje Yürütücüsü Doç. Dr. Aslıhan Esringü, törendeyaptığı konuşmasında, “Projemiz Döneminde üniversitemiz adına destek verilen tek projedir. Projenin yazım sürecinden bugüne yaklaşık 1 yıl geçti. Proje ekibi olarak bizler sürecin başından bu yana yoğun bir tempoyla çalışıyoruz” dedi.

Projenin insanlık için oldukça önemli bir problem olan iklim değişikliğini konu aldığını anlatan Doç. Dr. Aslıhan Esringü, “Küresel İklim Değişikliği denildiği zaman öncelikle hepimizin aklına beklenmeyen hava olayları, özellikle sıcak hava dalgaları geliyor. Yapılan araştırmalarda küresel ısınmayı en fazla 1,5 derece ile sınırlama hedefi bulunmakta. Araştırmalar, ısınma, 2 derece olduğunda tüm medeniyetlerin 2050 yılına kadar çökme riskiyle karşı karşıya kalabileceği tehlikesine dikkat çekmekte. Küresel bir değişimden bahsediyoruz ve bundan hiç kimsenin kaçışı yok. Bu nedenle derhal harekete geçmemiz gerekiyor.

Akademisyenler olarak, bu konunun anlaşılmasına, ortaya çıkan sorunların çözülmesine nasıl katkı sağlayabiliriz sorusunu sorduğumuzda akla ilk gelen cevaplardan biri eğitim. Bizler de eğitim ile iklim değişikliğine farkındalık kazandırabilmek adına TÜBİTAK'a projemizi sunduk ve TÜBİTAK yetkilileri de projemizi desteklemeye uygun gördüler” diye konuştu.

Projenin amacının Farklı seviyelerdeki ortaokul öğrencilerine iklim değişikliği hakkında eğitimler vererek küresel ısınmanın çevreye ve tüm canlılar üzerine etkilerini düşünmelerini ve İklim değişikliği konusunda bireysel olarak yapabilecekleri hakkında farkındalık oluşturmak olduğunu dile getiren Doç. Dr. Aslıhan Esringü, “Projenin hedef kitlesi, Erzurum'un Aşkale, Tortum ve İspir yatılı bölge ortaokullarının (YBO) 6. ve 7. sınıf öğrencilerinden seçildi. Çünkü Atalarımızın söylediği gibi “Ağaç Yaş İken Eğilir”. Eğitime küçük yaşlarda başlayabilirsek çocuklarımızın ihtiyaç duydukları bilgi ve becerileri kazanmalarına yardımcı olarak topluma geniş kapsamlı bir fayda sağlayacağımızı düşünmekteyiz.

Projemizde rehber olarak görev yapan öğretmenlerimizin desteğiyle fen bilgisi dersine ilgileri ve çevre sorunlarına duyarlılıkları dikkate alınarak, her bir okuldan eşit sayıda kız ve erkek 10'ar öğrenci olmak üzere toplamda 30 öğrenci seçtik.

Projede verilecek eğitimler ile öğrencilere; Küresel iklim değişikliği nedir? Küresel iklim değişikliğinin dünya üzerinde ortaya çıkardığı sorunlar nelerdir? Ortaya çıkan bu sorunlar ile nasıl mücadele edilebilir? Ormanların ve diğer bitki örtüsünün küresel ısınmanın önlenmesine yönelik katkıları nelerdir? Türkiye bu değişimden nasıl etkilenecek? Bireysel ve toplumsal alınabilecek önlemler nelerdir? gibi soruların cevaplarını çeşitli bilimsel, sanatsal ve doğa faaliyetleri ile bulabilmelerini sağlayarak iklim değişikliği konusunda farkındalık ve duyarlılık oluşturabileceğimizi düşünmekteyiz” diye konuştu.

Proje faaliyetlerinin 6 gün yoğun bir program şeklinde süreceğini dile getiren Doç. Dr. Aslıhan Esringü, “Öğrencilerimizi sıkmadan eğlenceli bir şekilde planlamalarımızı yaptık. Verilecek eğitimler ile öğrencilerin ekolojik vizyonu ve bilimsel düşünme becerilerinin gelişeceği, çevreye karşı duyarlı, iklimin korunmasına destek doğa dostu bireyler kazandırmayı arzulamaktayız.

Ayrıca eğitime katılan öğrencilerin almış oldukları eğitimler ile okullarındaki diğer öğrencilere, ailelerine ve sosyal çevrelerindeki kişilere çarpan etkisi oluşturarak iklim değişikliği konusunda farkındalık kazandırıp bilginin geniş kitlelere ulaşmasını sağlamayı da hedeflemekteyiz” dedi.