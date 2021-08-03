Atatürk Üniversitesi'nde lisansüstü kontenjanlar açıklandı

Önceki akademik yılda 225 tezli yüksek lisans ve 11 tezsiz yüksek lisans programı olmak üzere toplam 236 yüksek lisans programında 5 bin 408, 2 sanatta yeterlik programında 61, 228 doktora programında ise 2 bin 217 öğrenci olmak üzere lisansüstü programlarında toplam 7 bin 686 öğrenci ile eğitim-öğretim hayatına devam eden Atatürk Üniversitesi 2021-2022 eğitim öğretim güz yılında da öğrenci almaya devam edecek. Akademik gelişmeyi önemseyen ve lisansüstü programlarla öğrencilerine akademik alanda ilerleme imkânı sunan; bu doğrultuda doktora, sanatta yeterlilik ile tezli ve tezsiz yüksek lisans düzeyinde eğitim görmek isteyen öğrencilere zengin ve nitelikli bir araştırma olanağı tanıyan Atatürk Üniversitesi, bu yıl tezli yüksek lisansa 4 bin 251, tezsiz yüksek lisansa 590, sanatta yeterliliğe 81 ve doktoraya ise 2 bin 386 olmak üzere toplamda 7 bin 308 öğrenci alacak.

2021-2022 eğitim öğretim yılı güz yarıyılı lisansüstü program başvuru takvimi şu şekilde açıklandı:

“Başvurular -09 - 20 Ağustos 2021, Güzel Sanatlar Enstitüsü & Yeterlik Sınavı-23 - 24 Ağustos 2021, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Yeterlik Sınavı- 23 - 24 Ağustos 2021, Tüm Enstitüler & Doktora Giriş Yazılı Sınavı (T.C Uyruklu öğrenciler)- 25 Ağustos 2021, Asil Yerleştirme Sonuç İlanı- 27 Ağustos 2021, Asil Yerleştirme Kayıtları- 30 Ağustos - 02 Eylül 2021, 1. Ek Yerleştirme Sonuç İlanı- 06 Eylül 2021, 1. Ek Yerleştirme Kayıtları-07 Eylül 2021, 2. Ek Yerleştirme Sonuç İlanı- 09 Eylül 2021, 2. Ek Yerleştirme Kayıtları-10 Eylül 2021, Ders Kayıtları- 20 - 24 Eylül 2021, Derslerin Başlaması- 27 Eylül 2021”

“Her öğrenci bizim için değerlidir”

Yüksek lisans ve doktora kontenjan sayılarının Atatürk Üniversitesi eğitim kapasitesi için uygun sayıda olduğunu söyleyen Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, program çeşitliliğinin her yıl artmasının, çağın gereksinimlerine ve öğrencilerin beklentilerine yönelik adımlar atılmasının ve üniversitenin dışa açılma politikasının öğrenciler tarafından tercih edilme noktasında önemli olduğunu aktardı.

Bilimsel başarılarının saygın derecelendirme kuruluşları tarafından tescillendiği Atatürk Üniversitesinin bilime hizmet etmek, lisansüstü eğitim kapasitesini yukarılara taşımak ve ülke yükseköğretiminin ihtiyaç duyduğu nitelikli araştırmacıları yetiştirmek için yoğun bir tempoda çalıştığını vurgulayan Rektör Çomaklı, Atatürk Üniversitesini tercih eden her öğrenciyi Atatürk Üniversitesi ailesinde görmekten mutluluk duyacaklarını ifade etti.