Atatürk Üniversitesinde Orpheus Danışmanlık Çalıştayı düzenlendi

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Mehtap Kavurmacı başkanlığında 22 Mayıs 2021 tarihlerinde 396 kayıtlı katılımcı ve 300 çevrim içi katılımcı ile gerçekleştirilen çalıştayın tamamı zaman içerisinde izlenebilecek şekilde kayıt altına alındı.

Çeşitli Konularda Olgu Tartışmaları Yapıldı

Sağlık Bilimleri Enstitü Müdürü Prof. Dr. Elif Çadırcı ve Atatürk Üniversite Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Sözbilir'in açılış konuşmalarıyla başlayan çalıştay, davetli konuşmacılar ORPHEUS Etiket Komisyonu Eş-Başkanı Prof. Dr. Gül Güner Akdoğan'ın “ORPHEUS İyi Uygulamaları”, ORPHEUS Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hakan Orer'in “Lisansüstü Eğitimde Danışmalık (Etik ve İdari Çerçeve)” ve ORPHEUS Türkiye Büyükelçisi Prof. Dr. Feyza Arıcıoğlu'nun “Danışmanın Rolü ve Yükümlülükleri” konulu oturumları ile devam etti.

Çalıştayın öğleden sonraki oturumlarında davetli konuşmacaların ve Prof. Dr. Elif Çadırcı, Prof. Dr. Abdülmecid Albayrak ve Doç. Dr. Mehtap Kavurmacı'nın moderatörlüğünde olgu tartışmaları yapıldı. Çalıştay kapsamında Sağlık Bilimleri Enstitüsüne bağlı bütün anabilim dallarının, anabilim dalı başkanları, öğretim üyeleri ve doktora öğrencilerinin katılımı ile oldukça verimli bir bilgi üretimi gerçekleştirildi. Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi vizyonu çerçevesinde Lisansüstü Eğitimde Kalite ve Akreditasyon alanında önemli kazanımlar sağlandı.

ORPHEUS Organizasyonu Nedir?

ORPHEUS (Organisation for PhD Education in Biomedicine and Health Sciences in the European System), Biyotıp ve sağlık bilimlerinde yürütülen doktora eğitiminde temel standartları ve en iyi uygulamaları geliştirmeyi ve yaygınlaştırmayı hedefleyen, doktora programlarından mezun olanların sahip olacakları yeterliliklerin standartlarını yükseltmeyi amaçlayan, yükseköğrenim kurumlarından oluşan uluslararası bir organizasyondur.