Atatürk Üniversitesi'nde Ortadoğu ve Suriye'nin durumu konuşuldu

Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi tarafından düzenlenen “Ortadoğu Ekseninde Suriye İç Savaşı” konulu konferansa katılmak üzere Erzurum'a gelen Güvenlik ve Terör Uzmanı Dr. İmbat Muğlu, program öncesinde Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'yı ziyaret etti.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette, Atatürk Üniversitesinin Suriye gibi önemli bir konuda konferans tertip etmesinden dolayı Rektör Çomaklı'ya teşekkür eden Dr. Muğlu, konferansta konuşacağı konular hakkında Rektör Çomaklı'yı bilgilendirdi.

Üniversitelerin bu gibi hassas konularda gençleri bilgilendirmesinin ülkemizin geleceği açısından önem arz ettiğini söyleyen Muğlu, terör örgütlerinin gerçekleştirdikleri faaliyetlerin ise herkes tarafından bilinmesi gerektiğini belirtti.

Atatürk Üniversitesinin davetine icabet eden Dr. İmbat Muğlu'nun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Çomaklı ise Atatürk Üniversitesi olarak topluma hizmet noktasında bu tarz programlara ağırlık verdiklerini belirterek halkın önemli konularda bilinçlenmesi için üniversitenin tüm imkânlarını kullandıklarını aktardı.

“Ülkemiz tüm imkanlarını seferber etmiştir”

Prof. Dr. Çomaklı, “Ortadoğu'da yaşanan olayların tüm gerçekliğiyle anlatılacağı bu konferans, toplumun doğru bir şekilde aydınlatılması açısından oldukça önemli. Özellikle Suriye'de 9 yıldır devam eden iç savaş sonucunda ortaya çıkan insanlık dramının bir an önce sonlandırılması ve insanların dili, dini ve ırkı ne olursa olsun kardeşçe topraklarında yaşayabilmesi için bu iç çekişmenin bir an önce son bulması gerekiyor. Devletimiz; sınırlarını korumak, kendilerine koridor oluşturmak isteyen teröristleri bertaraf etmek ve savaşın ortasında kalan sivillerin güvenle ülkelerinde yaşayabilmeleri için tüm imkanlarını seferber etmiştir. Askeri müdahalelerden siyasi görüşmelere kadar çeşitli kulvarlarda haklı mücadelesini sürdüren devletimize, bu mücadelesinde Türk halkı olarak destek vermeliyiz. Toplumuzun bilinçlenmesi için bu tarz programlara daima katkı sunmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Ziyaretin ardından Kültür Merkezi Mavi Salonda gerçekleşen konferansta öğrencilerle bir araya gelen Dr. İmbat Muğlu, dinleyicilerini Ortadoğu Ekseninde Suriye İç Savaşı, Türkiye'nin Suriye'deki Rolü, Terör Örgütü PKK'nın ve Uzantılarının Suriye ve Irak'taki Güncel durumları hakkında dinleyicilerini bilgilendirdi.

Öğrencilerin ilgiyle takip ettikleri konferans soru-cevap bölümüyle sona erdi.