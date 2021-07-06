Atatürk Üniversitesi'nde pandeminin ruh sağlığına yansımaları ele alındı

“Pandeminin Ruhumuza Bıraktığı İzler” temasıyla 24-25 Haziran tarihlerinde düzenlenen kongrede 5 konferans ve 6 panel sunumu yapıldı. ABD, Avusturalya, İrlanda, İskoçya, Hollanda, Irak, İsrail, Ürdün, Ukrayna ve ülkemizden psikiyatri hemşireliği ve psikososyal bakım konusunda uzman 161 katılımcının yer aldığı kongrede 150 sözel bildiri sunuldu.

Başkanlığını Prof. Dr. Fatma Öz ve Doç. Dr. Sibel Asi Karakaş'ın yaptığı kongre, yerli ve yabancı katılımcıların değerli bilgileriyle bilimsel içerik yönünden oldukça verimli geçti.

Atatürk Üniversitesinin pandemi sürecinde de kongre, konferans, sempozyum, çalıştay vb. faaliyetleri çevrim içi olarak ara vermeden sürdürdüğünü belirten Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, öğrencilere bilgi akışının sağlanması açısından bu faaliyetlerin devam edeceğini söyledi.

Kovid-19 sürecinin ruh sağlığına etkilerinin ele alındığı kongrenin insan sağlığı açısından önemine değinen Rektör Çomaklı, pandemi dönemi ve sonrasındaki ruh sağlığının olumlu yönde seyretmesi açısından uzmanların tavsiyelerine uyulması gerektiğini ifade etti.