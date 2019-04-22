Atatürk Üniversitesi'nde Sosyal Bilimlere yönelik arama konferansı düzenlendi

Arama Konferansıyla Sosyal Bilimler serisini başlattı

Atatürk Üniversitesi Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi kapsamında ve Prof. Dr. Ömer Çomaklı başkanlığında 19-20 Nisan 2019 tarihlerinde Sosyal Bilimlerin Hukuk, İlahiyat ve Edebiyat alanlarına yönelik olarak gelecek tasarımı yapmak üzere arama konferansı düzenlendi.

Konferansa; Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak ve Hakkâri Üniversite Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş ile Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcıları, Hukuk, İlahiyat ve Edebiyat Fakültelerinin Dekanları, ilgili birimlerden öğretim üyeleriyle çeşitli üniversitelerden akademisyenlerden oluşan 120 kişilik ekip katıldı.

“Yeni YÖK Sistemi Doğrultusunda Çalışmalarımızı Yürütüyoruz”

Arama Konferansında üniversitenin Sosyal Bilimlerin ilgili alanlarına yönelik olarak gelecek tasarımı konuşuldu ve bu gelecek tasarımı kapsamında Hukuk, İlahiyat ve Edebiyat Fakültelerinin yeniden yapılandırılması gereği üzerinde tartışmalar yapıldı. Rektör Çomaklı, açılış konuşmasında Yeni YÖK sisteminde üniversitelerin toplumsal katkı yapmalarının önemine vurgu yaparak, sosyal alanda bilgi üreten bu fakültelerin üniversitenin lokomotifi konumunda olduğunu ve bundan sonra da bu disiplinler tarafından eğitimde ve araştırmada üretilen bilginin topluma fayda olarak dönmesi gerektiğinin altını çizdi.

Arama konferansında ortaya çıkan gelecek tasarımının ve yapılan önerilerin bizzat kendisi tarafından takip edileceğini ifade eden Rektör Çomaklı, bu konferansın çıktılarının önümüzdeki günlerde ele alınarak bir yol haritası haline dönüştürüleceğini belirtti.

Sekiz Ayrı Grupta Gelecek Tasarımına Yönelik Çalışma Yapıldı

BAP Koordinasyon Birimi Koordinatörü Prof. Dr. Atilla Keskin ise Atatürk Üniversitesi Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesinin tanıtımını yaparak üniversitenin Sosyal Bilimler alanında toplumsal katkı oluşturması ve ayırt edici özelliklerinin ön plana çıkmasının önemine değindi.

Toplantı kapsamında oluşturulan sekiz ayrı grupta, Atatürk Üniversitesinin Sosyal Bilimler alanında projelerinin neler olabileceği, yeni nesil üniversite kapsamında yeni iş birliği modellerin geliştirilebileceği ve hangi hizmetlerin sunulabileceği ile bu alandaki gelişmeler doğrultusunda Hukuk, İlahiyat ve Edebiyat alanlarında eğitimin nasıl olması gerektiği konularında tasarım projeleri üretildi.

Arama Konferansları, Sosyal Bilimlerin diğer branşlarına yönelik yapılmaya devam edecek.