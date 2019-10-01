Atatürk Üniversitesinde yeni akademik dönem başladı

Dr. Ömer Çomaklı, 2019-2020 akademik yılının başlaması dolayısıyla çeşitli değerlendirmelerde bulundu.

Göreve başladıkları ilk günkü heyecanla yeni akademik yıla başladıklarını ifade eden Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, daha yüksek hedeflere ulaşmanın arzusuyla yeni döneme merhaba dediklerini dile getirdi. Yüzde 95'lik doluluk oranıyla her yıl olduğu gibi bu yıl da en çok tercih edilen üniversiteler arasında yer aldıklarını vurgulayan Rektör Çomaklı, değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi: “Hızla gelişen ve değişen iş dünyası ve toplumsal ihtiyaçlar, öğrencilerimizin, öğrenme alanları dışında da kendilerini bireysel olarak geliştirmelerini bir zorunluluk haline getirdi. Bu doğrultuda, öğrencilerimizin 21. yüzyıl yetkinliklerini kazanmalarını sağlamak; özgürce düşünen, geniş ufuklu bireyler olarak yetişmelerine olanak sağlayacak eğitim ve öğretim programlarını yapılandırmak ve bu amaca uygun bir kampüs ortamı oluşturmak öncelikli hedeflerimiz arasındadır” dedi.

Yoğun çalışma temposu ve Atatürk Üniversitesi mensuplarının üstün gayretleriyle bu hedefe ulaştıklarını belirten Çomaklı: “Özellikle, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi” ve “Yeni YÖK Vizyonu” çalışmalarına paralel olarak gerçekleştirdiğimiz Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesini başarılı bir şekilde uyguluyoruz. 63 yıldır Türk yükseköğretiminin amiral gemilerinden biri olarak sorumluluklarımızın bilinciyle yeni akademik yıla başladık. 23 fakülte, 1 konservatuvar, 1 yüksekokul, 8 enstitü,12 meslek yüksekokulu; 80 bini örgün toplam 450 bin öğrencimiz, 5000'i aşkın akademik ve idari personelimiz ile ülke yükseköğretimine hizmetimizi sürdürmekteyiz. Üniversitemiz; bir Devlet Üniversitesi olarak, Türkiye'nin 2023 ve 2071 hedeflerine ulaşmasına katkı sağlama potansiyeli en yükseköğretim kurumlarından biridir” şeklinde konuştu.

Öğrencileri ve çalışanları için mutluluk, özgürlük, hoşgörü ve başarı merkezi olmayı amaçlayan ve hizmetlerinde mükemmelliği hedefleyen Atatürk Üniversitesinin; öğrenen, öğrendikleri ile öğrenmeye ve topluma değer katan, yenilikçi uygulamaları ve başarıları ile yurt içi ve yurt dışında saygınlığı olan örnek bir üniversite olmayı ilke edindiklerini aktaran Prof. Dr. Ömer Çomaklı son olarak şunları söyledi: “Türkiye'nin 21. yüzyıl için belirlediği vizyon ve hedeflere ulaşabilmesi; üniversitelerimizin performansı ve beşeri sermayenin geliştirilmesi ile yakından alakalıdır. Atatürk Üniversitesi olarak, günümüz dünyasında küresel düzeyde rekabete açık nitelikli bireyler yetiştirilmesini stratejik öncelik olarak değerlendirmekteyiz. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da ülkemizin yükseköğretim hayatına farklılık ve yenilik getirecek faaliyeti ve projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz. Bu düşüncelerle; köklü gelenek ve öncü anlayışın, çağdaş eğitimle kesişme noktası olan Atatürk Üniversitesinin kıymetli mensuplarına; yeni akademik yılın hayırlı olmasını temenni ediyor sağlık, mutluluk ve başarı diliyorum.”