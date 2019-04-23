Atatürk Üniversitesinin yeni Rektörü Küçük Zeynep oldu

Sınıf öğrencileri Zeynep Mavi ve Zeynep Tufançlı oturdu.

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, koltuğunu Vakıf Okulları İlkokul öğrencileri Zeynep Mavi ve Zeynep Tufançlı'ya bıraktı.

Rektörlük koltuğunu Çomaklı'dan devralan ilkokul 3. sınıf öğrencisi Zeynep Mavi, Prof. Dr. Çomaklı'dan Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi hakkında bilgi aldı.

Yeni Rektör Zeynep Mavi'ye Yeni Nesil Üniversiteyi anlatan Çomaklı, üniversitelerin temel görevlerinin eğitim, araştırma ve topluma katkı yapmak olduğunu belirterek, bilginin değere dönüştürülmesinin öneminden bahsetti.

Büyüyünce Cumhurbaşkanı olmak isteyen Zeynep Mavi ile Beyin Cerrahı olmak isteyen Zeynep Tufançlı, eğitimlerini Atatürk Üniversitesi bünyesinde tamamlamak istediklerini belirttiler. Rektör Çomaklı'ya gösterdiği yakın ilgiden dolayı teşekkür eden küçük öğrenciler “Şu an büyük bir mutluluk yaşıyoruz. Çünkü arkadaşlarımızı da burada temsil ediyoruz. Tüm çocuklar adına bu güzel günü bizlere armağan eden Mustafa Kemal Atatürk'e de teşekkür ediyoruz” dediler.

Samimi bir sohbet havasında geçen konuşmaların ardından Rektör Çomaklı, adaş öğrencilere çeşitli hediyeler sunarak, günün anlamına binaen hatıra fotoğrafı çektirdi.