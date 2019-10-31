Atatürk Ünivresitesi ile St. Petersburg Devlet Üniversitesi arasında iş birliği anlaşması imzalandı

Dr. Ömer Çomaklı ile beraberindeki heyetin Rusya ziyaretindeki son adresi St. Petersburg Devlet Üniversitesi (SPSU) oldu.

Rusya Bilimler Akademisine bağlı Zooloji Enstitüsü ve Komarov Botanik Enstitüsü arasında, Atatürk Üniversitesi Biyoçeşitlilik Bilim Müzesinin kurulması ile geliştirilmesine yönelik iş birliği protokollerinin imzalanmasının ardından, St. Petersburg Devlet Üniversitesi ile temaslarda bulunan heyet burada bir dizi görüşmeler gerçekleştirdi.

Rusya ile Akademik İlişkiler Güçleniyor

Başta SPSU Çağdaş Türk Çalışmaları Merkezinin geliştirilmesi olmak üzere birçok konuda mutabakata varan taraflar, iş birliği anlaşması imzalayarak birlikte çalışma yapmak için ilk adımı attılar.

Bu anlaşmanın, akademik kriterler baz alındığında Türkiye'nin Doğusunda bulunan en fazla puana sahip üniversite ile yapılan ilk anlaşma olduğuna dikkat çeken SPSU Çağdaş Türk Çalışmaları Merkezi Direktörü Apollinaria Avrutina, en eski Türk dil okullarından birinin St. Petersburg Devlet Üniversitesinde kurulduğunu ifade etti. Türk üniversiteleri ile iş birliğine odaklandıklarını ve bu yönde çeşitli görüşmeler gerçekleştirdiğini belirten Avrutina, St. Petersburg Devlet Üniversitesinde modern bir Türkiye Araştırma Merkezinin oluşturulduğunu aktardı.

Ziyaretlerinden dolayı Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı'ya teşekkür eden Direktör Avrutina, SPSU Çağdaş Türk Çalışmaları Merkezinin, Atatürk Üniversitesinde Rusça dil bilgisini doğrulayan sertifika almayı mümkün kılan bir test merkezi oluşturmak için metodolojik yardım sağlamaya hazır olduğunu sözlerine ekledi.

57 Ülkede 300'ün Üzerinde İkili Anlaşmamız Bulunuyor

Rusya ziyaretlerinin oldukça verimli geçtiğini dile getiren Dr. Ömer Çomaklı, Türk-Rus akademik ilişkilerinin geliştirilmesi, bilimsel çalışmaların teşvik edilmesi, kültürel etkileşimin sağlanması ile disiplinlerarası projelerin organizasyonu ve birimlerin etkin bir şekilde örgütlenmesi açısından oldukça önemli bir ziyaret gerçekleştirdiklerini söyledi.

Ziyaretle ilgili genel bir değerlendirmede bulunan Rektör Çomaklı: “Yeni YÖK vizyonu doğrultusunda ve Yeni Nesil Üniversite Projesi kapsamında uluslararasılaşma çalışmalarımıza tüm hızıyla devam ediyoruz. Hali hazırda 57 ülkede 300'ün üzerinde ikili anlaşması olan üniversitemiz, Dünya Üniversitesi olma yolunda Rusya Federasyonu'nun en önemli 2 üniversitesinden biri olan St. Petersburg Devlet Üniversitesi ile yeni bir anlaşma imzaladı. İki üniversite arasında bilimsel ve akademik işbirliğinin geliştirilmesinin amaçlandığı imza töreninde somut adımların atılması yönünde bir dizi kararlar alındı” dedi.

Hem Akademik Personel, Hem de Öğrenci Hareketliliği Sağlanacak

St Petersburg Devlet Üniversitesi'nin Atatürk Üniversitesi bünyesinde Rus Dili Test Merkezi açmayı hedeflediğini belirten Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Sürekli Eğitim Merkezi bünyesinde çevrimiçi Rusça kursların düzenlenmesi, Açıköğretim Fakültesi bünyesinde ise İngilizce olarak Rus Edebiyatı, Rus Kültürü ile Rus Tarihi ve Orta Doğu Tarihi gibi alternatif programların açılabilmesiyle ilgili olarak değerlendirmelerin yapıldığını belirtti.

“İkili anlaşmalar kapsamında özellikle Türkoloji, Filoloji, Şarkiyat ve Türkiyat ile ilgili programların hem akademik personel hem de öğrenci hareketliliği bağlamında önemli düzeyde geri dönüşlerin olacağını ümit ediyorum” diyen Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Kafkas coğrafyasında gerçekleşen yeni iş birliklerinin Atatürk Üniversitesinin ulusal ve uluslararası liderlik misyonuna uygun bir şekilde artarak devam edeceğini ifade etti.

St. Petersburg Devlet Üniversitesi ziyareti kapsamında gösterilen yakın ilgiden dolayı Rektör Nikolai Kropachev'e teşekkür eden Rektör Çomaklı, Kropachev'i Erzurum'a davet etti.

Görüşme, hediye takdimi ve iyi dilek temennileri ile son buldu.