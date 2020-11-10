İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Atatürk'ün ölümünün 82. yıl dönümünü oratoryo ile andılar

10 Kasım Atatürk’ü anma programı Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade salonunda Atatürk’ün sevdiği türkülerin seslendirilmesi ve oratoryo ile gerçekleşti.

10 Kasım Atatürk'ü anma programı Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade salonunda Atatürk'ün sevdiği türkülerin seslendirilmesi ve oratoryo ile gerçekleşti.


Pandemiye uygun şekilde gerçekleştirilen programa Erzurum Valisi, Cumhuriyet Savcısı, İl Emniyet Müdürü, Jandarma Komutanları, Atatürk Üniversitesi Rektörü ve öğrenciler katıldı.


Saygı duruşu ve İstiklal marşı ile başlayan programda konuşmalar yapıldı. Öğrencilerin şiir okuması ile devam eden programda videolar izlendi. Daha sonra öğrenciler tarafından hazırlanmış olan oratoryo gösterisinden sonra program sona erdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.