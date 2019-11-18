Atıl binanın yıkım sürecini Başkan Sekmen başlattı

Erzurum'da bir dönemler Aziziye Araştırma Hastanesi adıyla hizmet veren ve 10 yıldan fazla bir süredir de atıl halde bulunan devasa yapının yıkım çalışmaları sürerken, binanın adeta yılan hikâyesine dönüşen yıkım sürecini başlatan kişi ise, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen oldu.

Yıllar önce boşaltılan ve süreç içerisinde defalarca el değiştiren hastane binası, üzerine kurulduğu 111 dönümlük araziyle birlikte en son olarak Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na devredilmişti. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, söz konusu yapının fiziki açıdan olduğu kadar, burada cereyan eden çeşitli hadiseler yüzünden artık çevre sakinlerini de rahatsız etmeye başlamasıyla birlikte Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile temaslarını hızlandırmış ve binaların yıkım ihalesinin bir an önce gerçekleştirilmesini sağlamıştı. Başkan Sekmen'in yoğun temas ve girişimleri sonucunda yıkım ihalesi geçtiğimiz aylarda gerçekleştirilen hastane binasında söküm çalışmaları ise aralıksız devam ediyor. Mülkiyeti tamamen Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na ait olan binadaki yıkım çalışmalarının hızla devam ettiğini bildiren Başkan Mehmet Sekmen, “Depreme dayanıklılık testinden geçemediği ve taşıyıcı kolonları çürüdüğü için yıllar önce boşaltılan bu bina, şehirde artık rahatsızlık verici bir hüviyete bürünmüştü. Binayla ilgili nasıl bir tasarrufta bulunulacağı bir türlü netlik kazanmadığı gibi, yapıda cereyan eden olumsuz bir takım hadiseler de, vatandaşlarımızı tedirgin eder bir boyuta ulaşmıştı. Biz de bu süreçte Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile sıkı bir temas halinde kaldık ve bu yapının bir an önce yıkılması gerektiğine vurgu yaptık. Süreç sonunda şehrimiz hem yıllardır süregelen bir görüntü kirliliğinden kurtulmuş olacak, hem de o bölgede yaşayan vatandaşlarımız rahat bir nefes almış olacak” ifadelerini kullandı.