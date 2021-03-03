Atılay Canel: “Buradan puan almayı düşünerek geldik ve 1 puan aldık”

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Atılay Canel, 2-2 berabere sona eren BB Erzurumspor maçının ardından, "Buradan puan almayı düşünerek geldik ve 1 puan aldık” dedi.

Süper Lig'in 28. haftasında Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan BB Erzurumspor - Fatih Karagümrük mücadelesi 2-2 berabere sona erdi. Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Atılay Canel, maçın ardından karşılaşmayı değerlendirdi.

Canel, “Buraya geldiğimiz zaman puan veya puanlar alacağımızı düşünüyorduk. Nitekim de deplasmandan 1 puanı aldık. İlk yarı lüzumsuz bir şekilde penaltı pozisyonundan yedik. Ama çok çabuk toparlandık gayet güzel bir gol attık. İkinci yarının başında 52. dakikada gayet güzel bir gol daha attık ama 62. dakikada tartışmalı pozisyondan yediğimiz golle 2-2 bitti. Buradan puan almayı düşünerek geldik ve 1 puan aldık. Önümüzdeki haftaya bakacağız” şeklinde konuştu.