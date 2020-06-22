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Atilla Dölekli Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği 1. Olağan Genel Kurulu yapıldı

Erzurum’un Pasinler ilçesinde yeni yapılacak cami olan Atilla Dölekli Cami için kurulan Atilla Dölekli Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Pasinler Belediyesi Meclis Salonunda dernek üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Erzurum'un Pasinler ilçesinde yeni yapılacak cami olan Atilla Dölekli Cami için kurulan Atilla Dölekli Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Pasinler Belediyesi Meclis Salonunda dernek üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Yapılan genel kurulda divan başkanlığına Refik Tekin oy birliğiyle seçildi.


Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından gündem maddelerine geçildi. Tahmini 6 milyon bütçe dernek üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi. Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından seçime geçildi.


Yapılan seçimde dernek başkanlığına Ümit Selçuk Ayrancı, Başkan Yardımcılığına Volkan Dölekli, Sekreterliğe Gaffar Alpkılıç, Saymanlığa Refik Tekin ve Yönetim Kurulu üyeliğine ise Selçuk Taşpınar seçildi.


Murat Soner Bingöl denetleme kurulu Başkanlığına getirilirken, denetleme kurulu üyeliklerine ise Zafer Toraman ve Abdullah Kaya seçildiler.


Atilla Dölekli Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Birinci Olağan Genel Kurulu dilek ve temenni konuşmalarının ardından sona erdi.

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