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Atlama kuleleri göletinde 2 çocuk boğularak hayatını kaybetti

Erzurum’da kayakla atlama kuleleri yanında bulunan suni gölete giren 2 genç boğularak hayatını kaybetti.

Erzurum'da kayakla atlama kuleleri yanında bulunan suni gölete giren 2 genç boğularak hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Erzurum'da kayakla atlama kulelerinin hemen yanındaki gölete giren amca çocukları olduğu öğrenilen 11-12 yaşlarındaki Furkan Karagöl ve Recep Karagöz boğularak hayatını kaybetti. Gölet kenarında elbiseleri gören güvenlik görevlilerinin durumu AFAD, 112 ve itfaiye ekiplerine bildirmesinin ardından olay yerine gelen dalgıçlar bot yardımıyla göletteki iki cesedi karaya çıkardı. Olayı duyarak bölgeye gelen çocukların yakınları gözyaşlarına boğuldu. İki çocuğun cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, tesislerin Türkiye Kayak Federasyonu tarafından işletildiği öğrenildi.

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