Atlama kuleleri göletinde boğulan amca çocukları gözyaşları arasında toprağa verildi

Erzurum'da dün Kayakla Atlama Kuleleri yanında bulunan tesis göletinde boğularak hayatını kaybeden 2 çocuk yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.

Dün serinlemek için girdikleri gölette boğularak hayatlarını kaybeden 11 ve 12 yaşlarındaki amca çocukları Furkan ve Recep Karagöl bugün öğle namazına müteakip Palandöken ilçesi Saime Hatun Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Tepeköy mezarlığında toprağa verildi.

Öte yandan, Atlama kulelerine ait gölette yaşanan boğulma sonrası 4 müfettişin görevlendirildiği ve olayla ilgili tahkikatın sürdürüldü öğrenildi.