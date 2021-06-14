Atletizm Federasyonu ile ortak çalışma imkanları değerlendirildi

Dr. Bülent Çakmak, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintımar'ı misafir etti.

Rektörlük makamında gerçekleşen görüşmede Atletizm Federasyonu'nun 2021 yılının ilk yarısında yapmış olduğu çalışmalar hakkında Rektör Bülent Çakmak'a bilgi veren Federasyon Başkanı Fatih Çintımar, ülke sporunu daha ileriye taşımak için üniversitelerin çok önemli bir misyon üstlendiğine vurgu yaptı. Bu kapsamda federasyon olarak üniversitelerle koordinasyon içerisinde olduklarını belirten Çintımar, bu doğrultuda ETÜ ile yapılacak her türlü sportif çalışmaya destek vereceklerini söyleyerek misafirperverliğinden dolayı Rektör Bülent Çakmak'a teşekkür etti.

ETÜ Yarıştığı Her Kulvarda Adından Söz Ettiriyor

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Bülent Çakmak ise, ETÜ bünyesinde yer alan Spor Bilimleri Fakültesinin katıldığı birçok turnuvada başarılı sonuçlar elde ettiğini, bu vesileyle üniversite olarak spora gereken desteği vermeye devam edeceklerini belirterek Başkan Çintimar ile üniversite kampüsünde kapalı bir atletizm sahasının yapılması hususunda istişarede bulundu.