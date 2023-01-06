Atletizm'de adım adım finallere

Türkiye genelinde çeşitli spor branşlarında düzenlenen Okul Sporları müsabakalarına Atletizm de Aşkale'yi temsilen katılan İnkılap Ortaokulu öğrencileri Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.

Erzurum'da düzenlenen Okul Sporları Atletizm yarışlarında Atletizm Antrenörü Elif Eyüp öncülüğünde İnkılap Ortaokulu öğrencileri erkek takımı il 2. olarak Malatya'da ki gruplara gitmeye garantilemişti.

Dün Malatya'da düzenlenen Okul Sporları Atletizm yarışları Kros dalında Aşkale'li erkek sporcular 17 ilin mücadele ettiği 3 km yarışında ferdi olarak 3. takım olarak 2. olup Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandılar.

Antrenör Elif Eyüp konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Aşkale'de bir ilki gerçekleştirerek Atletizm dalında yaklaşık 18 ay gibi kısa bir süre içerisinde Aşkale Belediye Spor Kulübü Atletizm branşında başlattığımız çalışmalar neticesinde başarılı sonuçlar elde ettik. İlçe Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı Milli Eğitim Müdürlüğü ve Aşkale Belediye Spor Kulübü Başkanlığı ortaklaşmasında ilçe genelinde tüm okullarımızı tarayarak öğrencilerimizi çalışmalarımıza davet ettik. Yağmur, çamur, soğuk hava demeden aralıksız olarak sporcularımız ile hem kısa hem uzun mesafe koşulara hazırlandık. Okul sporlarında ilçemizi temsilen katıldığımız yarışlarda il 2. olarak Malatya'da ki gruplara gittik. Erkek Sporcularımız burada ki yarışlarda büyük başarı gösterdi ve nihayetinde hak ettiğimiz Türkiye Finallerine katılmayı garantiledik.

Allah nasip ederse daha çok çalışıp finallerde yine ilimizi ve ilçemizi en iyi şekilde temsil edip madalyalar ile gelmeyi hedefliyoruz.

Bizlere bu yolda büyük destek veren Aşkale Kaymakamı Murat Karaloğlu, Belediye Başkanı Dr Ahmet Yaptırmış, Milli Eğitim Müdürü Abdurrahman Gazioğlu, Halk Eğitim Müdürü İbrahim Akçay, Belediye Spor Klüp Başkanı Sinan Boyacı'ya kendim ve sporcularım adına çok teşekkür ediyorum" dedi.