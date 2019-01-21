Avokado gözlere iyi geliyor

Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, “Avokado yüksek yağ içeriğine sahip bir meyvedir. Avokadonun içindeki kremamsı kısım arttıkça yağ oranı da yükselir. 1/2 bardak avokado püresi 192 kaloridir, 18 g yağ içerir. Sadece 2.4 gramı doymuş yağdır, geri kalan 13.5 gram yağ tekli ve çoklu doymamış yağ asitlerinden gelir. ½ bardak avokado püresi aynı zamanda günlük E vitamini ihtiyacının yüzde 15'ini, folat ihtiyacının yüzde 18'ini ve pantotenik asit (B5) ihtiyacının yüzde 34'ünü karşılar. Küçük miktarlarda demir ve çinko ile 8 gramda diyet lifi içerir” dedi.

Uzman Diyetisyen Yıldırım, avokadonun faydalarını şöyle sıraladı:

“Kalp sağlığı, yüksek kan basıncı ve kolesterol düşürücü: Avokado tekli doymamış yağ asidinin (oleik asit) mükemmel kaynağıdır. Yüksek kolesterol oluşumuna katkıda bulunmaz, felç ve kalp hastalık riskini azaltır. Avokado muzdan yüzde 60 daha fazla potasyum içerir, yüksek kan basıncını azaltmada yardımcıdır, sodyum ve kolesterol içermez. Homosistein aminoasidinin yüksek olması kalp hastalık riskini arttırır, avokado içeriğindeki B6 ve folik asit ile homosistein seviyelerini düzenler. 7 yıl süren bir çalışma sonunda avokado tüketiminin metabolik sendrom riskini azalttığı saptanmıştır.

Anti inflamatuar etkili: Avokado içerdiği fitosteroller, karotenoid antioksidanlar ve omega 3 yağ asitleri ile romatoid artirit ve osteoartirit oluşum riskinin azaltılmasında etkilidir.

Kan şekerini düzenler: Yüksek düzeyde tekli doymamış yağ asidi içeriği ile insülin direncini durdurmaya yardım eder, bu sayede kan şekeri seviyelerini düzenler. İçerdiği çözünür lif ve düşük karbonhidrat ve şeker içeriği ile kan şekerini kontrol altında tutmaya fayda sağlar.

Görme fonksiyonları: İçerdiği antioksidanlar sayesinde (lutein ve beta karoten) görme fonksiyonlarını geliştirir. Makula dejenerasyonu (sarı nokta) ve katarakt riskini azaltır.

Kanser: Yapılan çalışmalar avokadonun ağız, deri ve prostat kanseri risklerini azalttığı yönündedir. Bu özellik avokadonun hem antioksidan hem de anti inflamatuar bileşikleri bir arada içermesinden kaynaklıdır. Avokadodaki fitokimyasallar kanser hücrelerinin büyümesini durdurur ve ölmelerini teşvik eder.

Sindirim: Avokadodaki lif sindirim sistemi ve bağırsak hareketlerini düzenler, sağlıklı bağırsaklar ve sağlıklı kilonun devamlılığına fayda sağlar.

Cilt sağlığı: Avokado E ve C vitamini içeriği ile cildin beslenmesini ve ışıldamasını sağlar. Yapılan araştırmalara göre avokado ve B12 kremlerinin sedef hastalığının tedavisinde yararlı olabileceği düşünülmektedir.”

Tereyağ ve margarin gibi doymuş ve katı yağların yerine besin öğesinden zengin avokadonun tatlı, kremsi dokusu yağ alternatifi olarak salatalarda, çorbalarda, makarnalarda, omletlerde veya sandviçlerde kullanılabildiğini ifade eden Yıldırım, “Yeşil veya meyve salatalarına avokado eklenebilir, tavuk veya balığa avokadolu salsa sos yapılabilir, tereyağ veya krema yerine patates püresi için avokado kullanılabilir. Guacamole yapmak için: Bir veya iki tam avokadoyu püre haline getirin, taze sıkılmış limon suyu, kıyılmış sarımsak, doğranmış soğan, domates, kişniş ve tuz ekleyerek zevkinize uygun bir tat elde edebilirsiniz. Ara öğünlerde bir iki tam tahıllı krakerin üstüne bir tatlı kaşığı kadar sürerek de farklı bir ara öğün alternatifi yapılabilir veya yumurta beyazları içine yumurtanın sarısı ya da mayonez yerine guacamole konabilir. Düzenli tüketimde fazla kalori alımını da önlemek için günlük 1/4 avokado yeterli olacaktır. Avokado da bulunun temel yağ asitleri seks hormonlarının üretimini hızlandırır. Afrodizyak etkisi Azteklere kadar dayanan meyvenin E vitamini açısından zengin olması enerji seviyesi ve kuvveti de arttırıyor” açıklamalarında bulundu.