Avrupa Kick Boks Kupasında Termalspor rüzgarı

Aziziye Belediye Termalspor'un kick bokscuları Antalya'da düzenlen 4. Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupasında 2 sporcusuyla dereceye girdi.

Termalspor turnuvaya; Büyükler, Gençler, Yıldızlar, Minikler ve Veteranlar kategorilerinde yapılacak turnuvaya gençlerde 1, yıldızlarda 3 ve miniklerde 2 olmak üzere toplamda 6 sporcu ile katılmıştı. 67 kiloda Cafer Bayarak Avrupa 3'üncüsü olurken, minikler klasmanında Doğucan Koç Avrupa 3'üncülüğünü kazanan isim oldu.

Antrenör Önder Bayrak gözetiminde uluslararası alanda ilk mücadeleye çıkan gençlerin bu başarısı takdirle karşılandı.

Sporcularına güvenlerinin tam olduğunu ifade eden Termalspor Başkanı Abdullah Gülakar, bölgedeki gençlerin hayatına sporu sokabilmek için birbirinden değerli çalışmalar yaptıklarını söyledi. Bu çalışmaların fazlasıyla karşılığını aldıklarını belirten Gülakar, sporcuları ve teknik heyeti tebrik etti.

Gülakar, “Gençlerimizin spora yönelmeleri ve bu anlamda ilçemize, ilimize ve hatta ülkemize başarılar getirmeleri nihai hedefimiz. Geçtiğimiz yıllarda bu alana yaptığımız yatırımlar ile göğsümüzü kabartan birçok sonuç aldık. Bu anlamda Onursal Başkanımız Muhammed Cevdet Orhan Bey bizlere her desteği sundu ve başarılı olmamamız için gereken ortamları sağladı. Bizlerde 6 sporcu ile katıldığımız bu organizasyonda iki madalya aldık ve mutluyuz.” diye konuştu.