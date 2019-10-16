Avrupa'dan gümüş madalya ile döndü

Samsun'da yapılan 23. Duyma Engelliler Olimpiyatları'nda (DEAFLYMPİCS) olimpiyat şampiyonu olarak ülkemize iki altın madalya kazandıran Erkan Esenboğa, bu kez Belçika'dan Avrupa ikicisi olarak döndü. Milli judocu kata takım müsabakalarında ülkemize gümüş madalya kazandırdı.

10-14 Ekim 2019 tarihlerinde Belçika'da yapılan İşitme Engelliler Avrupa Judo Şampiyonası'nda Erzurum Gençlik Spor Kulübü Sporcusu Erkan Esenboğa, Kata Yarışmasında Ülkemize ikincilik madalyası kazandırdı.

2017 yılında Samsun'da yapılan 23. Duyma Engelliler Olimpiyatları'nda (DEAFLYMPİCS) olimpiyat şampiyonu olarak ülkemize iki altın madalya kazandıran Erkan Esenboğa, bu kez de ülkemize judoda Avrupa ikinciliği kazandırdı.

HAVALİMANINDA ÇİÇEKLERLE KARŞILANDI

Avrupa Fatihi Milli Judocu Erkan Esenboğa, havayolu ile geldiği memleketi Erzurum'da çiçeklerle karşılandı. Erzurum Gençlik Spor Kulübü Başkanı Bülent Tilkidöğen ve aynı zamanda GSİM'de şube müdürü olarak görev yapan Antrenörü Yaşar Elen ve vatandaşlar tarafından karşılanan milli judocu gurur dolu anlar yaşadı.

Judo Kata Müsabakalarında Türkiye'ye gümüş madalya getiren Esenboğa, “İl Müdürümüz Fuat Taşkesenligil başta olmak üzere şube müdürlerimiz, ilçe müdürlerimiz ve Gençlik Spor Kulübümüze teşekkür ederim” dedi.

Antrenörü Yaşar Elen'in kendisinin bugünlere gelmesinden emeklerinin çok büyük olduğunun altını da çizen Milli sporcu, desteklerini esirgemeyen Oksijen Spor Salonu ve kondisyonerliğini yapan Necip Rahmani ye de teşekkür etti.

MADALYAM MEHMETÇİĞE ARMAĞAN OLSUN

2017 yılında ülkemize çifte altın madalya kazandırarak, olimpiyat şampiyonu olan Erkan Esenboğa, bu kez de Ülkemize Avrupa ikinciliği kazandırmanın gururunu yaşarken, “Kazandığım gümüş madalya Barış Pınarı Harekatında ülkemizin huzurunu bozmaya çalışan teröristleri ortadan kaldırmak için yoğun mücadele veren Mehmetçiğe armağan olsun. Ne Mutlu Türküm Diyene. Biz Türk'üz, hiç kimse bize baş eğdiremez, İstediğimiz yerde istediğimiz gibi konuşur, bayrağımızı dalgalandırırız" dedi.

Sporcusunun olimpiyat şampiyonluğunun ardından Avrupa ikincisi olmasının gururunu yaşadıklarını belirten Antrenör Yaşar Elen de, “Erkan 23 yıldır judo yapıyor, iki kez dünya şampiyonu oldu, olimpiyat şampiyonluğu ile de başarısını taçlandırdı, bu kez de kata da Avrupa ikinciliğini elde etti. Bu büyük başarı” dedi.

Erzurum Gençlik Spor Kulübü Başkanı Bülent Tilkidöğen de, Bayrağımız her yerde büyük bir şanla şerefle dalgalandıran Erkan Esenboğa'yı tebrik ederek, “Erkan kişiliği ve karakteri ile gençlerimize iyi örnek olan bir sporcumuz. Kendisi ile her zaman gurur duyuyoruz” diye konuştu.