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Ayaz'dan Erzurum'a yeni klip

Erzurumlu sanatçı Ayaz Toprak, Erzurum’un tanıtımına katkıda bulunmak “O şehir Erzurum” adlı eserine klip çekti.

Erzurumlu sanatçı Ayaz Toprak, Erzurum'un tanıtımına katkıda bulunmak “O şehir Erzurum” adlı eserine klip çekti.


Erzurum'un Kültür elçisi olan merhum İbrahim Ekal'dan bayrağı devralan Ayaz Toprak, Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle çekmiş olduğu klipte Erzurum'un tarihi ve kültürünü yansıtıyor.


Kültür Bakanlığı Erzurum yöresi sanatçısı olan Ayaz Toprak ‘O şehir Erzurum' adlı bir eser hazırlayarak memleketi Erzurum'a armağan etti. Toprak; “O şehir Erzurum Adlı esere gerçekten çok emek verdik, klibide zor şartlar altında çektik, Erzurum'un soğuğunu burada yaşadığınız için sizler de bilirsiniz o nedenle çekimlerde çok zorlandık. Ama meyvesini aldığımızı söyleyebiliriz, gerçekten şehrimize son derece güzel bir eser kazandırdık. ‘O şehir Erzurum' adlı eserimizin klibi 25 Ağustos'ta tüm dijital platformlarda yerini alacak. Başta Erzurum Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere bizlere katkı sunan tüm Erzurumlu hemşerilerimize şükranlarımı sunuyorum.” dedi.

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