Ayçiçek ve mısır tarlaları arasına ekili olan 1 milyon 650 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi

Erzurum'un Pasinler ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda ayçiçeği ve mısır tarlaları arasına ekili olan 1 milyon 650 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, 3 şahsın ayçiçeği ve mısır tarlaları arasında yasa dışı kenevir bitkisi ekimi yaptığı ve uyuşturucu maddenin doğu illerinden batı illerine sevk edileceğine dair alınan istihbarat sonucu harekete geçti.

14 asayiş ve istihbarat timinden oluşan toplam 85 personelin katılımıyla Erzurum'a bağlı Pasinler ilçesinin Demirdöven Mahallesinde icra edilen operasyonda 1 milyon 650 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi adli mercilere sevk edildi.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, “Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması ile uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin arzıyla mücadelesi maksadıyla, ilgili mevzuatın verdiği yetki ve sorumluluk çerçevesinde emniyet ve asayiş görevlerinin yerine getirilmesine azim ve kararlılık ile devam edilmektedir” ifadelerine yer verildi.