Aydemir: '20 yılda 200 yıllık mesafe alındı'

Cumhurbaşkanımızın açtığı ufuk üzere ülkemiz 20 yılda 200 yıllık mesafeyi kat etti. Hakkı teslim eden Yüce Milletimiz seçimlerde Cumhurbaşkanımıza vefasını gösterecektir. Bundan eminiz. ‘ dedi.

Aydemir'den Muhalefete Eleştiri

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda vatandaşın konut sahibi olabilmesi adına bir kanuni düzenlemenin görüşüldüğünü, muhalefetin ise her konuda olduğu bu teklif için de Anayasa'ya aykırılık iddiasında bulunduğunu söyledi.

‘Türkiye'de bir ilk'

Milletvekili Aydemir, Yeni Konut Finansman Programı'na ilişkin Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifini değerlendirerek, Cumhur ittifakı ve AK Parti konut edindirme yaklaşımını paylaştı. Milletvekili Aydemir, izlenen konut edindirme politikasıyla orta gelirli vatandaşların konut edinmesini kolaylaştırdıklarını, bu atılımın Türkiye'de bir ilk olduğunu vurguladı.

Aydemir Yasa Teklifini Değerlendirdi

Milletvekili Aydemir, ‘Vatandaşlarımızın konut sahibi olmalarını teşvik maksadıyla, hazinenin bankaları, desteklenmesini öngören bir kanun teklifini görüşüyoruz. Muhalefet ne yapıyor? Her zaman olduğu gibi buna da karşı çıkıyor. Üstelik de ipe sapa gelmez iddialarla karşı duruş sergiliyor. Oysa bizim yaptığımız nedir? İnsanlarımız konut sahibi olsunlar, daha rahat ödeme imkanına kavuşsunlar, diyoruz. Muhalefetin iyi olana, doğru olana destek olmak gibi yaklaşımı yok. Vatandaşın lehine olana hiç değilse Anadolu tabiriyle yarım ağızla da olsa sahiplenmek, destek olmaları gerekmez mi? Bunların böyle bir dertleri yok. Bunlar sadece istismar peşindeler sadece karşı olma peşindeler. ‘ dedi

‘Hala adayları belli değil'

Muhalefetin aday belirleme konusunda tam manasıyla bir kaos yaşadığını belirten Milletvekili Aydemir, ‘Bakın yakın zamanda seçim olacak. Sayın Cumhurbaşkanımız çok net bir biçimde açıkladı ki ‘10 Mart'ta karar alıyoruz. 14 Mayıs'ta da seçime gidiyoruz, seçim tarihi netleşmiş gibidir. ‘ Muhalefetin buna dönük yaptığı ne var? Aday açıklaması var mı? Yok. Halen daha bir kavga var. Halen daha aralarında bir çekişme var. ‘ dedi.

Muhalefet takiyye yapıyor'

Milletvekili Aydemir, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in çözüm süreci teklifiyle terör örgütü PKK'ya "ayakta durun" mesajı verdiğini belirtti. Muhalefetin istismar peşinde koştuğunu, muhafazakar seçmeni kandırmaya çalıştığını savunan Milletvekili Aydemir, "CHP'liler Kılıçdaroğlu'nun peygamber soyundan geldiğini öne sürüyor, İYİ Partililer Genel Başkanları Meral Akşener'in hacı olduğunu, 5 vakit namaz kıldığını dile getiriyor. Amaç, muhafazakar seçmenin oyunu alabilmek. Bu hafta sonu takiyenin bir başka şeklini Diyarbakır'da gördük. Akşener, açıkça bir çözüm süreci teklifinde bulundu. Terör şu anda yok olmak üzere ama Akşener, terör örgütüne bu teklifiyle yeni bir heyecan veriyor, 'ayakta durun' mesajını iletiyor. PKK'nın sözüm ona liderleri 'AK Parti, MHP bizi bitirdi' diyor ve seçimlerde başarı söz konusu olursa 'Bütünüyle yok olacağız' şeklinde ifadeler kullanırken Akşener, çözüm süreci teklifinde bulunuyor. Bunların hayatları bu. Bunlar Kürt'ü de sevmez. Bunların tamamı bu milletin hiçbir parçasına muhabbet beslemez, sadece bireysel çıkar için hesap tutarlar." diye konuştu

İsveç'teki Menfur Olay

Aydemir, muhalefetin, İsveç'te yaşanan Kur'an-ı Kerim yakma olayına da yasak savma babında açıklamalarda bulunduğunu, hatta CHP'li bir yöneticinin, eylemin, seçimlerde AK Parti'ye fayda sağlayacağı iddiasını dile getirdiğini söyledi.

‘Yalanları ortaya çıktı'

İstanbul'da bir çocuğun, karne hediyesi olarak annesinin et alacağı haberlerinin de muhalefetin bir oyunu olduğunun ortaya çıktığını ifade eden Aydemir, "Çocuğun annesi varlıklı bir aile olduklarını belirterek, açık açık 'Böyle bir şey yok' dedi. İstismar bunların genlerinde var. Annenin açıklamalarıyla yalanları ellerinde patladı." dedi.