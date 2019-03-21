Aydemir: ‘31 Mart Rabia ufkuna sahip çıkma günüdür'

Sümmani yürekli Narmanlılar Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a sadakat ve onun ufkuna vefada yarışıyor. ‘ dedi.

DEĞERLERE SADAKAT, ERDOĞAN'A VEFA

31 Mart seçimlerinin yalnızca Belediyeler için yeni yönetimleri belirlemek olmadığını belirten Milletvekili Aydemir, ‘Seçimler aynı zamanda Türkiye'de AK reformları hayata geçiren, başörtüsü zulmünü kaldırarak inanç hürriyetini esas kılan, ülkeyi fikir ve girişim özgürlüğüne kavuşturan Cumhurbaşkanımıza ve onun önderi olduğu Cumhur ittifakına vefa seçimidir.' kaydını düştü.

31 MART RABİA UFKUNA SAHİP ÇIKMA GÜNÜDÜR

Kur'an, Ezan ve Bayrak düşmanlarının Yeni Zelanda'da olduğu gibi her türlü fitne senaryosunu sahnelediğini hatırlatan Milletvekili Aydemir, '31 Mart seçimleri yüce milletimizi tarif ve takdim eden değerlere; bu değerleri insanlık mesajlarıyla seslendiren ve küresel vicdanı duruş ve kararlılığıyla uyandıran Sayın cumhurbaşkanımızın ufkuna sahip çıkma günüdür.' dedi.

AYDEMİR SÜMMANİ'NİN TORUNLARIYLA İSTİŞARE ETTİ

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, 31 Mart yerel seçimleri Narman etabında Sümmani'nin torunlarıyla buluştu. İlçe merkezinde esnafla görüşen Milletvekili Aydemir, Cumhur İttifakı Narman Belediye Başkan adayı Burhanettin Eser, AK Parti İlçe yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Göllü ve Şehitler Mahallelerinde dadaşların konuğu oldu.

‘NARMAN, ERZURUM'A MANA KAZANDIRAN İLÇELERİMİZDEN'

‘Narman, Erzurum'a mana kazandıran ilçelerimizdendir' tarifini yapan Milletvekili Aydemir, Başkan adayı Burhanettin Eser'le birlikte ilçe başkanlığında geniş çaplı bir toplantı gerçekleştirdi. İstişari toplantıda seçim sürecindeki çalışmalar ve gelişmeler paylaşıldı; yeni döneme dair beklentiler seslendirildi.

ESNAF VE EŞRAF ZİYARETİ

Narman merkezde hem esnaf, vatandaş ziyareti hem de kahvehanelerde geniş katılımlı sohbet meclisleri oluşturan AK Heyet, Başkan adayı Eser'in 5 yıllık süreçte öngördüğü projeleri aktardı. Milletvekili Aydemir yaptığı konuşmalarda, Narman'a hizmeti geçen bütün belediye başkanlarına minnettar olduklarını vurguladı..

AYDEMİR GÖLLÜLÜLERİN KONUĞUYDU

Narman odaklı seçim çalışmalarının ikinci durağı Mahalle Statüsüne kavuşan Göllü oldu. AK Parti heyetini büyük bir coşku ile karşılayan Göllülülerle meşveret kılan Milletvekili Aydemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk Milleti, İslam Alemi için abidevi duruş ve tespitlerini paylaştı.

‘DADAŞLAR, CUMHUR İTTİFAKI RUHUNA SAHİP ÇIKACAK'

Aydemir mitinge dönüşen kahvehane buluşmasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mazlumların ahını durdurmak, mağdur milletlerin gözyaşlarını dindirmek kararlığını ifade eden ‘İmkanımıza değil imanımıza bakacağız' vurgusunu aktararak, ‘Dadaşlar Sayın Cumhurbaşkanımızın lideri olduğu insanlık davasına gönüllerini adıyorlar.' belirlemesini yaptı.

ŞEHİTLER ZİYARETİ

Narman Şehitler Köyünü de Başkan adayı Burhanettin Eser ve Cumhur ittifakı heyetiyle birlikte ziyaret eden Milletvekili Aydemir, ‘Cumhur ittifakının bizatihi kendilerini ifade ettiğini söyleyen hemşehrilerimiz, “Bölücülerle ittifak edenler 31 Mart'da milletten bir özel ders daha alacaklar” notunu düştüler. Sümmani Baba'nın torunlarına minnettarız.' dedi.