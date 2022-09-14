İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Aydemir: ‘Ahilik terbiyesi milli duruşumuzdur'

AK Parti Milletvekili İbrahim Aydemir, ‘“Ahilik İslam Dininin naslarına ölümüne dikkat, Türk töre ve milli disiplinine koşulsuz itaat, yalnız ve yalnız Hakk’a taatin vurgusu; milli haysiyet ve vakarın bir hayat felsefesi ve disiplin intizamında şahsi ve toplumsal duruşta sergilenmesidir.

AK Parti Milletvekili İbrahim Aydemir, ‘“Ahilik İslam Dininin naslarına ölümüne dikkat, Türk töre ve milli disiplinine koşulsuz itaat, yalnız ve yalnız Hakk'a taatin vurgusu; milli haysiyet ve vakarın bir hayat felsefesi ve disiplin intizamında şahsi ve toplumsal duruşta sergilenmesidir.' dedi.


Aydemir'den Kardeşlik Ahdi Vurgusu


Milletvekili Aydemir, ‘Ahilik Büyük Milletimize ait yüksek bir terbiye, eşsiz bir edep, emsalsiz bir duruşun ifadesi; Yüce Milletimizi tarif eden değerler manzumesi; muazzez ecdadın asırlara yürüyüşlerine ufuk teşkil eden milli ve manevi temeller hassasiyeti; nefsi mukaddesata adamak kararlılığı; milli dirlik ve birliğe bağlılık ifadesi, kardeşlik ahdidir. ‘ tanımını paylaştı


Ahilik Hakka Tapan Milletimizin Yüksek Terbiyesidir


Milletvekili Aydemir, ‘İnsanı eşrefi mahlukat bilmek rikkati, yalnız hakka kul olmak idrakidir. Nefsi için istmediğini başkası için de talep etmeyen, enaniyete taviz vermeyen, yaşamını doğruluk, iyilik ekseninde devamı öngören, vahdet ve tevhide sadakatin kaydıdır.' hatırlatmasında bulundu


Alperen Gaçi Dervişlere Rahmet


Milletvekili Aydemir, ‘Ahilik, Alp ve Erenliğin Alperenlik halinde terkibi, İslam edep, iffet ve terbiyesinin Bacıyanı Rum kaydında teşkili, mukaddesat yol ve uğrunda gaza ve şehadet kararlılığının Gaziyan-ı Rum kaydında takdimidir. ‘ dedi.


Milli Asaletimiz ve Tebrik


Milletvekili Aydemir, ‘Türk Milletinin asalet ve farklılığını kaydeden, O'nu asırlara hükümran kılan, tüm kırmızıçizgisini Kuran-ı Kerim'in oluşturduğu Ahilik terbiyesini tesis eden Ahmet Yesevi Hazretlerinden Ahi Evran'a, Hacı Bektaş-ı Veliden Hacı Bayram Veli'ye muhteşem ecdadımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyor, onların çizdiği ufuktan ayrılmama kararlılığımızı belirtiyor, tüm esnafımızın Ahilik kararlılığı ve Ahilik Haftasını kutluyoruz.'

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.