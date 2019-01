Aydemir: ‘AK Belediyecilik millete sevdanın ürünüdür'

‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışını eserlerle kaydeden bu AK yaklaşım Erzurum'da da sayın Sekmen'le ifade bulmuştur.' dedi.

AYDEMİR'DEN AK BELEDİYECİLİK SUNUMU

Milletvekili Aydemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünyada gıpta edilen ve örnek alınan reformlarından birinin de ‘AK Belediyecilik' olduğunu, Türkiye'nin bu marka yaklaşımla; tarihle günceli buluşturan, çağdaş örgüyle kültürü dayanıştıran, halkla yönetimleri gönül gönüle kaynaştıran yerel yönetim ufkunu kazandığını kaydetti.

ERZURUM SEKMEN'LE BÜYÜKŞEHİR İMAJINA KAVUŞTU

AK belediyeciliğin millete sevdanın ürünü olduğunu belirten Milletvekili Aydemir, özellikle son beş yıllık dönemde Büyükşehir babında tarihi atılımlar kaydedildiği, kentsel dönüşüm başta olmak üzere Erzurum tarihini gün yüzüne çıkaran bir şehircilik anlayışının ortaya konulduğunu, il imajının ‘Büyükşehir' kaydına eriştiğini aktararak, bunun AK Belediyeciliğin tecrübesini temsil eden Sekmen'in eseri olduğunu vurguladı.

AYDEMİR SEÇİM ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRDÜ

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir 31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler seçim çalışmalarını sürdürüyor. Erzurum'daki çalışma ofisindeki istişarelerinin yanı sıra esnaf ve vatandaş ziyaretleriyle AK Belediyeciliği paylaşan Milletvekili Aydemir, 8 Ocak'a kadar sürecek olan ilk etap çalışma programı çerçevesinde Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'le bir araya geldi.

‘ERZURUM, ZİRVELERİ YAKALAYACAK'

Mehmet Sekmen'in belediyecilikte ufuk çizen bir Başkan olduğunu belirten Milletvekili Aydemir, ‘Açtığı hizmet ufkuyla İlimiz geneline asırlık mesafe kazandıran Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Sekmen'i ziyaret ettik. Eserleri ibadet vecdi içinde hayata geçiren Başkanımızla Erzurum bu dönem hizmette çok daha zirveleri yakalayacak inşallah. ‘ yorumunu yaptı.

VALİ MEMİŞ'İ ZİYARET

Yerel yönetim çalışmaları kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve AK Parti yöneticileriyle birlikte Vali Okay Memiş'i ziyaret eden Milletvekili Aydemir, ‘Göreve başladığından bu yana Erzurum‘a katkı sunan Sayın Valimiz Okay Memiş'i değerli Başkanımızla birlikte ziyaret ettik. Makama yönelen misafirlerin Erzurumspor'a muhabbet yaklaşımından hepimiz çok mutlu olduk. Her şey çok daha güzelleşecek. Erzurum'da yarın bugünden daha güzel olacak' dedi.

ERZURUM KALESİ YATIRIMI EŞSİZ BİR ÇALIŞMA

Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve AK Parti yöneticileriyle birlikte, büyükşehirin yürüttüğü tarih ve kültür yatırımlarını inceleyen Milletvekili Aydemir, ‘Erzurum Kalesi görenleri hayran bırakır vaziyete geldi. Sayın Başkanımız Sekmen‘in gerçekleştirdiği eşsiz çalışmaları Sayın Valimiz Okay Memiş'le yerinde görme imkanı bulduk. Önümüzdeki dönem Erzurum'un dört başı mamur olacağı vasattır inşaallah.' kaydını düştü.

ERZURUM KONAKLARI GÜN YÜZÜNE ÇIKIYOR

Daha sonra Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Tarihi Erzurum Konakları'nın güncelleşmesi yatırımlarını inceleyen Milletvekili Aydemir, ‘Tarihi Erzurum konaklarından birisi daha orjinaline sadık gün yüzüne çıkarıldı. Sayın Valimiz ve Sayın Başkanımızla bu alanları inceleyerek, Erzurum tarih turizmine katkı noktasında bu ecdat yadigarlarının nasıl değerlendirilebileceği yolunda istişarelerde bulunduk.' açıklamasını yaptı.

SEKMEN VE AYDEMİR'DEN OSB BULUŞMASI

Seçim çalışmaları sebebiyle sahada esnaf ve sanatkar buluşmalarının ilk etabında Erzurum OSB'yi ziyaret eden Milletvekili Aydemir ve Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen, bölgedeki sanayicilerle istişare etti. Aydemir, ‘Çok sayıda yeni yatırım için önayak olan Başkanımız Sayın Sekmen'in; “Yatırımcı baş tacımız, alımlarda önceliğimiz hep Erzurum esnafı, iş alemi oldu; bu yaklaşım devam edecek” kaydı çok değerliydi.' aktarımında bulundu.

HAYDİ BİSMİLLAH

Milletvekili Aydemir seçim çalışmaları kapsamında daha sonra Palandöken Adnan Menderes semtinde hizmet verecek olan seçim bürosunun açılışına katıldı. AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Öz, AK Parti Palandöken İlçe Başkanı Haktan Ömeroğlu ve Teşkilat mensuplarının katıldığı açılışta bir sunum yapan Milletvekili Aydemir, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in son beş yılda gerçekleştirdiği hizmetleri paylaştı, Sekmen'in Erzurum için bir şans olduğunu belirtti. Aydemir, ‘Seçim bize düğün bayram; seçimin bittiği gün sonrasına hazır vaziyetteyiz. AK Parti Adnan Menderes Temsilciliği açılışımızda bu hali bir kere daha müşahede ettik. AK kadro 31 Mart'a kadar ev ev hizmetleri anlatıp, hedefleri paylaşacak. Hayırlı olsun.' niyazında bulundu.