Aydemir: ‘Allahü Ekber Ruhu ilelebet diri kalacak'

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, ‘Soğanlı'da Şühedanın izinde; Allahü Ekber'de destan yazan ecdadın ufkunda; ezan, bayrak, vatan ve devlet rabiasına sadakatte buluşan dadaşlar, sıtkı bütünle devlet-i ebed müddet diyor. Hınıs'tan Şenkaya'ya, Pasinler'den Karayazı'ya, ilçe ilçe Erzurum Aziziye ruhunu koruma kararlılığında.' dedi.

AYDEMİR'DEN ŞENKAYA BULUŞMASI

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir 31 mart seçim çalışmaları Şenkaya etabında dadaşlarla buluştu. İlçe merkezinde Şenkayalılara seslenen Milletvekili Aydemir, Akşar beldesinde düzenlenen açık hava toplantısında 31 Mart seçimlerinin ehemmiyetini vurguladı. Milletvekili Aydemir, Şehit Yakup Aktürk ve şehit Turgay Algül'ün ailelerini ziyaret ederek, ‘İla'yı kelimetullah için nefsinden geçen şehitlerin aziz ruhları için yapılan niyaza ortak oldu, şehit annelerinin duasını aldı.

ÖZCAN'A HİZMET TEŞEKKÜRÜ

Şenkaya Belediye Başkan adayı Yavuz Bedir, AK Parti ilçe Teşkilatı yöneticileriyle bir araya gelen Aydemir, 3 kez görev yaptığı için tekrara aday olmayan Belediye Başkanı Görbil Özcan'a kaydettiği hizmetlerden dolayı minnettar olduklarını belirtti.

AYDEMİR ŞENKAYALILARA SESLENDİ

Seçim süreci üzerinde görüş alışverişinin yapıldığı toplantı sonrasında AK Parti ilçe Başkanlığı önünde Şenkayalılara hitap eden Milletvekili Aydemir, ‘Milli iradenin yüksek vicdanı, Türkiye, Erzurum ve Şenkaya için doğruda buluşacak, ezanı ıslıklayan güruh değil, ezan uğruna canlarından geçenlerin torunları galip gelecektir. Terörist yapılarla müttefik olanlara bu aziz millet 31 Mart tokadı atacaktır' dedi.

AYDEMİR AKŞAR MİTİNGİNDE KONUŞTU

Milletvekili Aydemir daha sonra beraberindeki AK heyetle Akşar Beldesine konuk oldu. İlçenin en büyük beldesi olan Akşar'da açık hava toplantısı gerçekleştiren Aydemir, 31 mart seçimlerinin ülke, bölge ve ilin geleceğine ışık tutacağını kaydederek, ‘Biz Şenkayalıların, Akşarlıların basiretine teslimiz. ‘ dedi. Aydemir sosyal medyada yaptığı ‘Gözlemimiz o ki, bu defa Şenkaya Erzurum'un ilçeleri arasında ön sıralarda yer alacak gibi. Şenkaya ilçe ziyaretimizde ak kadroya büyük bir hüsnü kabul müşahade ettik. 3 dönemden dolayı değişen adayımıza ilginin ve önceki belediye başkanımıza minnettarlığın yüksekliğinden büyük memnuniyet duyduk.' paylaşımında bulundu.

GÖZALAN VE DEĞİRMENDERE'DE İSTİŞARE

Milletvekili Aydemir seçim çalışmaları kapsamında Şenkaya Gözalan ve Değirmendere köylerinde dadaşlarla istişare etti. Gözalan'da merhum Zabit Kara, Değirmendere'de merhum Kılıç Ayas'ın ailelerini ziyaret eden Milletvekili Aydemir taziyelerini sundu, ailelerin acılarını paylaştı, sabrı cemil niyazında bulundu.