Aydemir: ‘Asım'ın nesline selam olsun'

Bu süreç, 1071'den 1453'e, Çanakkale'den Kut'ul Amare'ye, Aziziye'den Zeytin Dalı'na, yüce milletimizin değerleri temelinde yükseliş, küresel izana milli kararlılığı belletiş sürecidir. İla'yı Kelimetullah'a can adayan yüce milletimiz bu süreci yeni destanlarla sürdürecektir inşaallah.' mesajını verdi.

GENÇLİĞİMİZ, YENİ BİR KUTLU DİRİLİŞİN ÖNCÜSÜ

Milletvekili Aydemir, ‘Hakkıdır, Hakk'a tapan, milletimin istiklâl' kararlılığında, ‘Zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem' azminde, ‘Benim îman dolu göğsüm gibi serhaddim var' duruşunda, yeni ve kutlu bir dirilişin önsözünü yazmaya amade gençlerimizin 100'üncü yıl coşkusunu yürekten paylaşıyoruz. ‘ dedi.

ASIM'IN NESLİNE SELAM OLSUN

Milletvekili Aydemir, Mehmet Akif Ersoy'un ‘Asım'ın nesli' olarak tarif ettiği, Üstad Necip Fazıl'ın haletini: ‘dininin, dilinin, beyninin, ilminin, ırzının, evinin, kininin, öcünün davacısı; can taşıma liyakatini, canların canı uğrunda can vermeyi cana minnet sayacak kadar gözü kara ve o nisbette strateji ve taktik sahibi' olarak tasvir ettiği bir gençliğin yetiştiğini kaydederek, ‘Gençlerimiz, Çanakkale ruhunu yeni asırlara taşıma bilgi, iman ve kararlılığına sahiptir.' kaydını düştü.

‘DİLİMİN VE KALEMİMİN UCUNDASIN, FAKAT KALBİMİN İÇİNDE'

Milletvekili Aydemir, ‘Mütefekkir, edip Osman Yüksel Serdengeçti'nin ‘Dilimin ve kalemimin ucundasın, Fakat kalbimin içinde' kaydını düştüğü; ruhunu İla'yı kelimetullaha adamış, devletin dirliği, milletin birliği, vatanın bütünlüğüne iman etmiş gençliğimiz, ‘Dünya Beşten Büyüktür' hakikatini asrın idrakine belletecek, zulmün ufkunu sardığı coğrafyalara hakkı taşıyacak, uyuyan küresel vicdanı uyandıracaktır' dedi.

‘KUTLU MESAJ VERİLMEYİ BEKLİYOR'

Milletvekili Aydemir, ‘Duruşunu; Şair Karakoç'un,' Yiğidim, aslanım, ha gayret eyle/Gaflet üstümüzde kalmasın böyle/İmanla yatıp-kalk, ihlâsla söyle/Kutlu mesaj verilmeyi bekliyor/ Ölü dünya dirilmeyi bekliyor' çağrısına uygun bir üslupla ifade eden gençliğimiz; zulümler karşısında aklı tutulmuş, vicdanı kaybolmuş küresel idrake vicdan, adalet ve hak dersi vermeyi sürdürecektir.' ifadesini kullandı.

YÜCE MİLLETİMİZ ‘HUDÂ'NIN EBEDÎ SERHADDİ'

Milletvekili Aydemir, ‘Yeryüzünü kan gölüne döndürmek, coğrafyaları gözyaşlarına boğmak isteyen insanlık düşmanları, Dünya tarihine destanlarla damga vurmuş Yüce Türk Milletinin feraset ve basireti; milli ve manevi değerleri uğrunda can adama kararlılığı; yüksek haysiyet ve vicdanını anlayamaz. Onu idrak, ancak Hakka teslimiyet ile mümkündür. Yüce milletimiz Akif'in ifadesiyle ‘Hudâ'nın ebedî serhaddi', coğrafyası ise şüheda gövdesidir. Nefsimiz bu kararlılığa fedadır.' dedi.

MİLLİ İMAN

Milletvekili Aydemir, ‘Bugün, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, İman dolu göğsüyle, Myanmar'dan Suriye'ye, Gazze'den Yemen'e; yeryüzünde mazlumların ahını, mağdurların gözyaşlarını dindirme yolunda milli imanı ifade eden bir duruş kaydeden, ‘Kanayan bir yara gördüm mü yanar ta ciğerim/ Onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim!' azmindeki milli irademiz, küresel vicdanın uyanışını sağlayacak; asımın nesli olan gençlerimiz, bu kutlu sürecin mimarları olacaktır. ‘ dedi.

TEBRİK

Milletvekili Aydemir, “Gençlerimizin milli coşkusunu, Serdengeçti'nin: ‘Kal'a gibi dik başın bulutlarla yarışsın/ Dalga dalga saçların rüzgarlarla karışsın/ Adını nakşedelim,eski-kadim surlara/ Sesini haykıralım asırdan asırlara/ Savletinle titresin yeniden doğu-batı/ Ve kurulsun Allah'ın ebedi saltanatı ‘ niyazıyla paylaşıyor; Karakoç'un, “Nizam-ı Âlem'e içten talip ol/ Kızılelma neredeyse ara bul/ Bağlamasın seni şöhret, para, pul/Hesaplar var, sorulmayı bekliyor/ Ölü dünya dirilmeyi bekliyor' çağrısını yineliyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şühedamızı rahmetle anıyor, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyoruz. ‘ ifadeleriyle milli iradeyi ve gençliğini tebrik etti.