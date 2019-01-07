Aydemir: "Başkanlarımızla onur duyuyoruz"

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, yerel yönetime, ‘önce insan' odaklı bir anlayışı hakim kılan Belediyecilik Modeliyle AK Parti'nin bu alanda yeni bir çığır açtığı, şehir ve ilçelerin çağdaş örgüye kavuştuğunu kaydederek, ‘Şehirlere aklık taşıyan Belediye başkanlarımızla onur duyuyoruz. ‘ dedi.

AYDEMİR'DEN AK BELEDİYECİLİK TARİFİ

Milletvekili Aydemir, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen başta olmak üzere, Erzurum'da görev yapan AK Partili Belediye Başkanlarının, hoşgörü, sevgi, dayanışma, kaynaşma ve paylaşma yaklaşımını yönetimlerinde esas kıldıkları, belediyeleri milli iradenin söz sahibi olduğu birimler haline getirdiğini kaydetti.

AK KONSEPT: SOSYAL BELEDİYECİLİK

Sosyal Belediyeciliğin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çizdiği ufukla, AK Parti tarafından yaşama geçirildiği, dar gelirli ve yoksul kesimlerin belediye yönetimlerince sahiplenildiğine işaret eden Milletvekili Aydemir, ‘Bu, komşusu açken tok yatan bizden değildir' hükmü doğrultusunda sergilenen bir hassasiyet ve gösterilen dikkattir. ‘ dedi.

BELEDİYELER ORTAK AKIL MERKEZİ OLDU

Milletvekili Aydemir, Yerel yönetimlerde AK Modelin uygulanmasıyla birlikte, belediyelerin yol, su, kanalizasyon gibi rutin hizmetler veren kuruluşlar olmaktan çıkarıldığı, şehir, ilçe ve belediyelerin geleceğini oluşturacak alt ve üst yapı yatırımlarını hayata geçiren, toplumun tüm kesimini kucaklayıcı projelerin üretildiği şehir, ilçe ve belde ortak akıl merkezi konumunu kazandığını bildirdi.

AYDEMİR'DEN HAFTASONU MESAİSİ

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, 2019 Mahalli idareler Seçim çalışmalarını hafta sonunda da sürdürdü. Aziziye AK Parti Kadın Kolları ve AK Gönüllüler ile istişarede bulunan Aydemir, esnafı ziyaret ederek, Vizyon 2023 doğrultusunda beklenti, öngörü ve tespitleri paylaştı. Kahvehanelerde dadaşlarla meşveret kılan Aydemir, ev toplantılarında da milli iradenin nabzını tuttu.

AK KADINLARLA İSTİŞARE

AK Parti Aziziye Selçuklu Mahallesi Kadın kolları üyeleriyle bir toplantı gerçekleştiren Milletvekili Aydemir, yürütülen seçim çalışmaları hakkında bilgi verdi, çalışmalarda kaydedilecek AK hassasiyetleri vurguladı. AK Parti ilçe Başkanı Ensar Coşkun, Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Hüseyin Koçan'la birlikte kadın kolları üyeleriyle istişare eden Milletvekili Aydemir, ‘Sayın Cumhurbaşkanımıza ve onun çizdiği ufka mensubiyet, gösterilen sadakat ve teşkilata mensubiyet ak kadronun rotasını berrak kılıyor. Ahdimiz, 31 Mart'a kadar ilimize, ülkemize yaptıklarımızı anlatmak, yapacaklarımızı paylaşmak olacak. ‘ değerlendirmesini yaptı.

AYDEMİR ESNAFLA BULUŞTU, ESNAFA DANIŞTI

Seçim çalışmaları kapsamında, Ayazpaşa esnafıyla bir araya gelen Milletvekili Aydemir, ‘Esnafımız dadaşlığın gereği ağırbaşlılık ve vakarı ile öne çıkar. Ziyaretlerimiz bu halin ölümsüz bir damardan geldiğini görmemizi sağlıyor. Esnafa yönelik Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sekmen‘in çalışmalarına şükran hislerine muhatap oluyoruz. Hakşinas hemşehrilerimizle iftihar ediyoruz. ‘ yorumunda bulundu.

DADAŞLARLA MEŞVERET

Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Hüseyin Koçan'la birlikte kahvehanelerde dadaşlarla meşveret eden, yaklaşan seçimler üzerinde görüş alışverişinde bulunan Milletvekili Aydemir, dadaşların Cumhur ittifakını gönülden desteklediği, bu ittifakın Türkiye için milli irade rotası oluşturduğu noktasında hemfikir olduklarını belirtti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in Erzurum'a taşıdığı çağdaş şehircilik örgüsünün kahır ekseriyetçe takdir edildiğini aktaran Milletvekili Aydemir, ‘Son tahlilde Dadaşlar AK Belediyeciliğin devamı kararında. Onlara minnettarız' dedi.

Aydemir, ‘Her zeminde milletimizle kucaklaşmak, konuşmak; kahvehanelerde yapılanları anlatmak öncelikli işimiz. Erzurum'un çehresini değiştiren, İl'in en ücra noktasına yerel hizmetleri taşıyan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sekmen ve diğer başkanlarımızın hizmetlerini paylaşmaktan onur duyuyoruz. ‘ kaydını düştü.

İNTERAKTİF YÖNTEMLE MÜŞAVERE

Milletvekili Aydemir hafta sonu çalışmaları programı çerçevesinde ev ziyaretlerine yoğunlaştı.

Hafta sonu AK Parti Kadın Kolları Başkanlığının düzenlediği ev toplantıları kapsamında oluşturulan sohbet meclisinin konuğu Milletvekili Aydemir, 'Monologtan uzak interaktif yöntemle müşavere. Öğretim üyelerinden müteşekkil seçkin heyetin kente dair tespitleri, ev sahibimizin alicenaplığı muhteşemdi. Minnettarız. ' tarifini yaptı.