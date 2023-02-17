Türk ve İslam Aleminin Mi'rac Kandilini tebrik eden AK Parti Milletvekili İbrahim Aydemir, ‘Türk Milleti olarak depremde ebedi aleme uğurladığımız kardeşlerimizin kederi, deprem bölgesinde yaşanan hüzün içinde idrak ettiğimiz Mi'rac Kandilinin hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum‘ dedi.

Mi'rac Kandili Mesajı

Milletvekili Aydemir görevli olarak bulunduğu Antalya'dan verdiği mesajda, ‘Üç ayların feyzi, Mirac Kandilinin mana ve mesajı kaydında yüreklerini buluşturan Aziz Milletimizin duası, kardeşlik, birlik ve beraberlik azmi, Devletimizin dirayeti, Orta Asya'dan Arabistan yarımadasına, Azerbaycan'dan Kırgızistan'a, Türkmenistan'dan Balkanlar'a, Türk ve İslam Aleminin dayanışmasıyla bu felaketin yaralarını saracağız inşallah. Rabbim yüce milletimize böylesi acı günleri bir daha yaşatmasın. ‘ niyazında bulundu.

Aydemir'den Birlik Ve Dirlik Vurgusu

Asrın felaketi sonrasında ortaya konan dayanışmanın, Tarihin emsalini zor kaydettiği bir kardeşlik iklimi oluşturduğu, Türk Milletinin ensar - muhacir kardeşliğini yaşatma azmini ortaya koyduğunu belirten Milletvekili Aydemir, ‘Biriz, beraberiz ve ebedi kardeşiz. Rabbim devletimizin dirliği, milletimizin birliğini daim kılsın. ‘ dedi.

Aydemir Depremzedeleri Ziyaret Etti

AK Parti Genel Merkezi tarafından görevlendirilen AK Parti Milletvekili İbrahim Aydemir, Antalya'ya nakledilen depremzedeleri ziyaret ederek ihtiyaçlarına dönük tespitler yaptı. Milletvekili Aydemir, ‘En zor zamanlarında dahi “Allah devletimize zeval vermesin” diyen asaletin üstünde yükseklik yoktur. ‘ kaydını düştü.

Aydemir'in Değerlendirmesi

Milletvekili Aydemir yaptığı değerlendirmede, ‘Büyük deprem yıkımını onarmak için bütün kurumlarımız canla başla çalışıyor. Antalya Öğretmenevine yerleştirilen depremzede kardeşlerimizi ziyarette had safhada bir memnuniyet gördük. Elbirliği, gönül zenginliği ile bu badireyi de atlatacağız inşaallah. ‘ dedi.

Aydemir'den Teşekkür

Antalya'ya yerleştirilen, Kepez KYK'da kalan depremzedeleri ziyaret edip talep ve tespitleri alan Milletvekili Aydemir, ‘AK Parti Genel Merkezimizin 7/24 esaslı çalışmalarına ayak uyduran, Antalya AK Parti İl Başkanımız şahsında bütün teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyoruz.' mesajını verdi.

Ak Parti Antalya Teşkilatı Paylaşımı

AK Parti Antalya İl Başkanlığı “Antalya Yanınızda “ başlığıyla gerçekleştirdiği paylaşımında,

‘Genel Merkezimizden gelen Milletvekilimiz Sayın İbrahim Aydemir, teşkilatımızla birlikte

Kepez ilçemizde, şehrimizde misafir ettiğimiz depremzede kardeşlerimizi ziyaret etti. ‘ açıklamasına yer verdi.