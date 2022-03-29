AK Parti Milletvekili İbrahim Aydemir, Erzurum'da gerçekleştirdiği, vatandaş memnuniyeti, halkın gündeme ilişkin tespitleri, beklentileri, sosyal ve ekonomik gelişmeler odağındaki değerlendirmelerini içeren istişare sonuçlarını paylaştı.

Milletvekili Aydemir, ‘Halkımızın feraseti, muhalefetin yaydığı vesveseyi yok edecektir. ‘ dedi.

Alan çalışmasında STK'lar, meslek teşekkülleri, esnaf ve eşraf ziyaretleri, sokaktaki vatandaşla sohbetler gerçekleştirdiklerini, ortak vurgunun AK Parti ve Cumhur İttifakı tarafından kaydedilen çözüm siyasetine güven olduğunu belirten Milletvekili Aydemir, ‘Biz Milletimizin yüreğine teslimiz' ifadesine yer verdi.

Erzurum Alan Çalışması

Milletvekili Aydemir, hafta sonunu geçirdiği Erzurum'da vatandaşlarla bir araya gelerek, dertlerini dinlediğini anlattı. Vatandaşların, "bütün ülkeleri kasıp kavuran enflasyonu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, AK Parti iktidarının bitireceğine" yönelik söylemlerini aktaran Aydemir, iktidarın karşısında yer alan 6'lı masanın gündeminde ise sadece güçlendirilmiş parlamenter sistem ezberi ve seçim kanunu teklifi hakkında eleştirilerin yer aldığını söyledi.

‘Dadaşlar Cumhurbaşkanımıza ve Cumhur İttifakına güveniyor'

Bin yılı aşkın tarihi içinde Erzurum'un, içinde bulunduğu her medeniyet dairesinin merkezi olduğu, Cumhuriyeti kuran il vasfıyla Türk Tarihinin önsözü olmak gibi özel bir konumda bulunduğuna işaret eden Milletvekili Aydemir, ‘Erzurum halkının gündeme ilişkin kayıtları bu sebeple hayati önemde. Vatandaşımız Cumhurbaşkanımıza ve Cumhur İttifakına güveniyor. ‘ dedi.

Erzurum Türk Siyasetinin Barometresi

Erzurum'un Türk siyasetinin barometresi olmak gibi özel bir basireti ifade ettiğine değinen Milletvekili Aydemir, ‘Halkımız yaşanan ekonomik sorunların küresel menşeyli olduğunu biliyor. Ukrayna krizinin yol açtığı tedarik zincirindeki daralma ve kırılganlığın farkında. Halkımızın Sayın Cumhurbaşkanımız ve Cumhur İttifakına bakışları pozitif. Işığın doğduğu Doğu'dan, geleceğe dair umut yayılıyor. Muhalefetin söylenti, iftira ve bühtanlar üzerine kurguladığı suni gündeme itibar etmiyorlar. ‘ diye konuştu.

‘Milletimiz önce bayrak, önce vatan, önce devlet' diyor'

Saha çalışmalarında elde edilen bir diğer sonucun, terörle mücadeledeki başarı olduğunu kaydeden Milletvekili Aydemir, ‘Milletimiz önce bayrak, önce vatan, önce devlet' diyor. Milletimiz ‘Allah Devlete zeval vermesin' duasında yüreklerini buluşturuyor. Ve Milletimizin yaşanan sorunların milli iradeye güvenen ve teslim olan Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki Cumhur ittifakıyla çözüleceğine itimatları tam.' dedi.

‘Muhalfet karamsar tablo çizmek peşinde'

TBMM'de düzenlediği basın toplantısında muhalefetin yaymaya çalıştığı karamsarlık tablosuna itiraz eden ve bunun millete yapılmış en büyük haksızlık olduğunu belirten Milletvekili Aydemir, ‘Farka bakar mısınız? AK Parti, Cumhur ittifakı Çanakkale Köprüsü açılışıyla, Kızılelma İnsansız Savaş Uçağıyla, Rusya - Ukrayna savaşını bitirmekle meşgulken, CHP-İP-HDP ortaklığı suni gündem oluşturmak peşinde. Allah (cc) bunlara akıl, fikir versin. ‘ paylaşımında bulundu.

Aydemir Karamollaoğlu'nun Sözlerini Eleştirdi

Milletvekili Aydemir, Saadet Parti Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun, merhum Başbakan Necmettin Erbakan için "Hayatta olsa kesinlikle CHP ile birlikte olurdu" sözlerine, "Rahmetli Erbakan'ı getirip CHP'ye yamarsanız, onun ruhunu muazzep kılmaz mısınız?" diye tepki gösterdi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun, merhum Başbakan Erbakan hakkında "Hayatta olsa kesinlikle CHP ile birlikte olurdu" şeklindeki sözlerine tepki gösteren Aydemir, Karamollaoğlu'na "Rahmetli Erbakan'ı getirip CHP'ye yamarsanız, onun ruhunu muazzep kılmaz mısınız? Yaşarken çok net kayıtlar düşmesine ve bunlar videolarda, orta yerde durmasına rağmen, yaptığınız yanlışa haklılık kazandırabilmek için Erbakan'a bu bühtanı nasıl içinize sindiriyorsunuz?" sorularını yöneltti.

‘Biz demokrasinin gereğini yapıyoruz'

Milletvekili Aydemir, "Top ayaklarından çıkınca, arkadan dolanıp puan alma imkanı ellerinden çıkınca ona yönelik tenkitleri var. Somut, elle tutulur söyleyebilecekleri hiçbir şeyleri yok. Biz, demokrasinin gereği neyse onu yapıyoruz." diye konuştu.

Aydemir Olur'u Gündeme Taşıdı

Basın toplantısında Erzurum'un olur İlçesini gündeme taşıyan Milletvekili Aydemir, ilçenin mütevazi, sevecen ve hoşgörülü beşeri yapısıyla bir ‘Gönül ilçesi' konumunda bulunduğunu, Erzurum'un gülen yüzünü ifade ettiğini belirtti. Milletvekili Aydemir, ‘Tüm Erzurum ilçeleri gibi, Şüheda yurdu Olurumuz, milli şahlanışı ile gururumuzdur. 104'üncü şahlanış yıldönümünde şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, Olurlu kardeşlerimizin milli coşkularına iştirakle, saygı ve muhabbetlerimizi iletiyoruz. ‘ dedi.

‘Muhalefet ucuz siyaset yapıyor'

Milletvekili Aydemir, bir gazetecinin, muhalefetin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın paylaştığı bir tarifte yer alan yiyeceklerin "yüksek fiyatlı olduğu" eleştirilerini sorması üzerine, şunları kaydetti: "Muhalefet böyle küçük, basit, ucuz düşünüyor. Sayın Cumhurbaşkanımız o kadar kalbi, samimi, içten ki insanlarla buluşurken sıhhate dönük birtakım tekliflerde bulunuyor. Buradan pay almak yerine muhalefet, ucuz polemiklere giriyor, hakikatten uzak bir takım değerlendirmeler yapıyor. Muhalefet bir debelenme içerisinde, bir ucuz hal üzere siyaset yapıyor. Bunu da milletimiz görüyor; muhalefetin tavrından, yaklaşımından utandıklarını, sıkıldıklarını bize söylüyor. Şu yaklaşım da muhalefetin düşük halini gösteriyor."