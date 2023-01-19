Aydemir: ‘Bizi tarif eden eser siyasetidir'

AK Parti Milletvekili Aydemir, TBMM'de gerçekleştirdiği basın toplantısında, ‘Bizi tarif eden eser siyasetidir, hizmet siyasetidir. Bizim üslubumuz milletle kolkola giren anlayıştır. Milletle aynı ufka yönelmektir. Halka hizmeti hakka hizmet bilmektir. ‘ dedi.

‘Bizim dünya lideri bir önderimiz var'

Küresel krize rağmen Türkiye'de yatırımların hız kesmeden devam ettiği, halkın beklenti ve taleplerine cevap verildiği, ülkenin bu konum ve durumuyla Dünyada gıpta ile izlendiğine işaret eden Milletvekili Aydemir, ‘Bizim dünya lideri bir önderimiz var. Halkımızla gönül gönüle olan bir liderimiz var. ‘ değerlendirmesini yaptı.

‘Hayırlı olsun'

AK Parti Grup toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği mesajlar ve müjdelere dikkat çeken Milletvekili Aydemir, ‘Cumhurbaşkanımızın çok özel ifadeleri vardı, müjdeleri vardı, tespitleri vardı, teşhisleri vardı. Bunlar yine ve her zaman olduğu gibi milletimizin yüreğini ferahlatan kıvamdaydı. Sayın Cumhurbaşkanımızın seçime dönük de bir kaydı vardı. Çok aleni bir biçimde ifade etmese de Mayıs ayı içerisinde seçimlerinin yapılacağının altını çizerek kayda geçti. Cenabı hak hayırlı uğurlu etsin inşallah, ne zaman yapılacaksa o zaman ülkemize, milletimize, vatanımıza hayır uğur getirsin diyoruz ‘ dedi.

Tarif edilebilir olmak'

Siyasette tarif edilebilir olmanın hayati önem taşıdığına vurgu yapan Milletvekili Aydemir, ‘Ve bir şeyi söylüyoruz, öteden beri söylüyoruz, diyoruz ki; ‘Tarif edilebilir olun.' Yani siyasette konuşlandığınız yerde birisi size baktığı zaman ‘şudur diye tarif edebilirsin sizi'. Böyle renksiz olmak kadar kötü bir hal yoktur. Hele siyasette renginizin olması lazım. Bakın altılı masaya rengi yok. Ne olduğu belli değil. Karman çorman bir hal, biz tarif yapıyoruz, gördüğümüz bize gösterdikleri resme göre görüntüye göre bir tarif yapıyoruz elbette. Yani onların millet nezdinde de kayda geçmiş bir hali var. Ama bunlar öyle bir hale geldiler ki kendilerini siyaset kurumu olarak anlatamıyorlar, karman çorban haldeler. ‘ dedi

‘Akşener kurguluyor'

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, eski siyasetçilerin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaretini, "Bu fotoğraftakileri Meral Akşener kurguluyor. 'Hukuk nezdinde arkasındayız' söylemi aslında paravan, arkadaki kavga Kılıçdaroğlu'nu ekarte edip İmamoğlu'nu aday yapabilmekte." sözleriyle eleştirdi.

‘Altılı masada kavga yaşanıyor'

Milletvekili Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Kürt sorununa ilişkin sözlerinin altılı masa tarafından manifestoya çevrilmesi yönünde talepte bulunduğunu hatırlatarak altılı masada ise büyük bir kavga yaşandığını söyledi.

‘Hepsi danışıklı dövüş'

Eski meclis başkanları, siyasi parti genel başkanları, bakanlar, belediye başkanları ve milletvekillerinin Ekrem İmamoğlu'nu ziyareti sırasında çekilen fotoğrafı basın mensuplarına gösteren Milletvekili Aydemir, "Burada bulunan isimler vesayet rejiminin zirve yaptığı zamana ait isimler. 28 Şubat gelir aklınıza, darbeler, dayatmalar gelir. Buradakilerin tamamına yakını o kavramları çağrıştırır. İmamoğlu'na destek için İstanbul'da bir araya gelmişler. Hepsi danışıklı dövüş. Bu fotoğraftakileri Meral Akşener kurguluyor. 'Hukuk nezdinde arkasındayız' söylemi aslında paravan, arkadaki kavga Kılıçdaroğlu'nu ekarte edip İmamoğlu'nu aday yapabilmekte. Hepsi ince ince hesaplar yapıyorlar ama ucuz hesaplar bunlar." sözlerini sarf etti.

‘Asıl tepki kürt vatansever insanlarımızdan geliyor'

Milletvekili Aydemir, Ali Babacan'ın, BAYKAR'a yönelik sözlerine gelen tepkiler üzerine açıklama yaptığını ifade ederek, "Asıl tepki Kürt vatansever insanlarımızdan geliyor. O zılgıtı gördüğü için nedamet getiriyor." diye konuştu.

Başörtüsü

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, başörtüsüne yönelik anayasa değişikliği teklifi hakkındaki sözlerini hatırlatan Milletvekili Aydemir, "Kılıçdaroğlu, 'Başörtüsü konusunda kanuni düzenleme yapalım.' dediğinde niye bunları söylemediniz? İstismarcı sizsiniz. Başörtüsünün Anayasa'ya dercedilmesi hanımefendiyi rahatsız etti." ifadesini kullandı.

Milletvekili Aydemir, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yer verdiği "milli şef" ifadesiyle aslında CHP'ye göndermede bulunduğunu da söyledi.