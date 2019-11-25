Aydemir: ‘Bizim, sadece milleti düşünen liderimiz var'

Sadece ve sadece milleti düşünen, sadece ve sadece ülkesini düşünen, yarın adına, milletin yarını adına gaile çeken bir liderimiz var. ‘ dedi.

AYDEMİR MSB BÜTÇESİNDE KONUŞTU

Milli Savunma Bakanlığı 2020 Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu etabı görüşmelerinde öngörü ve tespitlerini paylaşan Milletvekili Aydemir, Bakan Hulusi Akar'ın Bayrak bir şahsiyet, görevde bulunduğu Genel Kurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığının da Türkiye için bir şeref levhası kurumlar olduğunu kaydetti.

AYDEMİR'DEN MÜDARA VE MÜDAHANE TARİFİ

Milletvekili Aydemir, sunumunda ‘Müdara ve ‘Müdahane' kelimelerini tarif ederek, Bakanlıkların çalışmaları ve onları yöneten şahsiyetlere yönelik takdir ve övgü sözlerine yorum getirdi ve ‘Hak Teslimi'ne vurgu yaptı.

HAK TESLİMİ

Milletvekili Aydemir, “Şimdi, bir defa bir müdara yaparak başlayacağım, bu kavramı özellikle kullanıyorum, “müdara yapmak” müdara, muhatabınıza hakkını teslim etmek, muhatabınıza teşekkür etmek, muhatabınızı taltif etmek, çok mühimdir bu. Selamlamadan önce onu yapacağım çünkü arka planda başka bir ifade gelecek. “Müdara”yı şunu için söyledim, efendim, birinin yüzüne karşı methiye ifadesi müdahane içeriyorsa, bu da bize ait bir kavramdır. Yani yaltaklanmak, ondan bir çıkar elde etmek gayesiyle yapılıyorsa müdahanedir ve onun yüzüne toprak saçacağız biz, bunu yapanın. Ama müdara öyle değil, tam tersi, hak teslimidir. Hakkını teslim etmezseniz size kimse hak vermez, bu bağlamda özellikle yapıyoruz' dedi.

BAKAN AKAR'A TEŞEKKÜR

Milletvekili Aydemir, Bakan Hulusi Akar'ın örnek bir devlet adamı olduğuna işaret ederek, ‘Bir başka hak teslimi, burada, bir bayrak şahsiyet, ben özellikle bu kavramları kullanıyorum, Değerli Bakanımız ve onun bulunduğu, başında bulunduğu Bakanlık, onun daha önce vazife yaptığı kurumlar bizim şeref levhalarımız. Bunları burada kayda geçmek benim zaten, millet adına pozisyon almışsam, vazifem, bunu yapmak durumundayım, teşekkür etmek durumundayım. Sayın Bakanımıza, kadrosuna teşekkür ediyorum. Yaptığınız işlerle iftihar ediyoruz. Bu milletin bir parçası olarak söylüyorum bunu. ‘ ifadelerini kullandı.

TÜRK MİLLETİNİN ÜÇ ORDUSU

Türk Milletinin üç orduya sahip olduğunu, bunun Türk Milletine ait bir farkı ortaya koyduğunu belirten Milletvekili Aydemir, Türk Milletinin Ordu - Millet olduğuna atıfta bulunarak, ‘Daha önce de burada bir vesile söylemiştim, “Bizim üç ordumuz var.” diyor bir mütefekkirimiz. ‘Millî ordumuz', işte, burada ordumuzu ifade eden isimler var, o kadar mühim ki milletin bizatihi kendisi, ordu-milletiz çünkü biz. Bir başka ordumuz ‘irfan ordumuz', münevverlerimiz, aydınlarımız, öğretmenlerimiz, öğretenlerimiz o kadar mühim. Bir diğeri ‘ruh ordumuz'. Bunu özellikle söylüyorum. ‘ diye konuştu.

AYDEMİR: ‘EFENDİLER EFENDİSİNİ ÖRNEK ALIYORUZ'

İyi, doğru ve güzel işlerin taklit edilmesi, mükemmel şahsiyetlerin ise örnek alınması gerektiğini belirten Milletvekili Aydemir, ‘Dün burada, bir “taklit” kavramı geçti ve ondan önce şöyle bir şey söyledim İçişleri Bakanlığı bütçesinde: “Biz bulunduğumuz her mahalde ruhumuza özel bir yüklenme yapıyoruz, bunun için gidip şehitlikleri ziyaret ediyoruz, şehitlerimizin ruhaniyetinden enerji devşiriyoruz, bunu taklit etmek lazım.” dedim. Kaldı ki bizim kültürümüzde “örnek almak” diye bir kavram var. Onun içindir ki efendiler efendisini örnek alıyoruz. Ama bilmeyenler, işin nadanı olanlar, sathi bakanlar başka türlü değerlendiriyorlar, özellikle haktan, adaletten bihaber olanlar.' dedi.