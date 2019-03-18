Aydemir: ‘Çanakkale Destanı, Bedir Ruhu'nun eseridir'

AK Parti Milletvekili İbrahim Aydemir, ‘Yüce milletimiz, her daim, tevhid ve vahdet imanıyla küresel ezberleri bozacak, Çanakkale'de ila'yı kelimetullah için can verme sırrına erişen ecdadımızın ruhu ilelebet şad olacaktır. Şüheda ecdada layık olmanın tek yolu; birlik ve beraberlikten, kardeşlik duruşundan taviz vermemektir' dedi

AHDEDİYORUZ

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, ‘Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor Tevhîd'i' iltifatına mazhar olan şühedamızı, gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, ‘Aziz hatıralarını yaşatmaya' bir kez daha ahdediyoruz. Rabbim milletimizi, bir hilal uğruna batan güneşlerin ufkundan ayırmasın. ‘paylaşımında bulundu.

‘BEDİR RUHU İLELEBET AYAKTA KALACAKTIR'

Çanakkale Zaferinin, ehli salip karşısında tevhid ve vahdet imanın ifadesi olduğunu kaydeden Milletvekili Aydemir, ‘Milli Şairimiz Akif, bu muazzam dirilişi, İla'yı kelimetullah için nefislerden fedayı

‘Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor Tevhîd'i/ Bedr'in arslanları ancak, bu kadar şanlı idi' berceste dizeleriyle tarif ediyor. Tarihin, önünde ihtiramla eğildiği yüce milletimizin Çanakkale'de yazdığı destan Bedir Ruhunun eseridir. Kardeşlik, birlik ve beraberlik hassasiyet ve dikkatimiz devam ettikçe, bu ruh daim ayakta kalacaktır. ‘ dedi.

İLAHİ HÜKME BAĞLILIK

Milletvekili Aydemir, Çanakkale Destanını kaydeden şehit ecdadın, ‘Bir kere de karar verip azmettin mi, artık Allah'a tevekkül et, (ona dayanıp güven). Şüphesiz Allah, tevekkül edenleri sever.' ilahi hükmüne bağlılık içinde bulunduğunu vurguladı.

Milletvekili Aydemir, ‘Allah'a ve Resûl'üne itaat edin ve birbirinizle çekişmeyin. Sonra gevşersiniz ve gücünüz, devletiniz elden gider. Sabırlı olun. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir. ‘ ilahi emrine tabi olan bu yüce millet, ecdadının ufkunda; değerlerine ve kendine kefen biçenleri zelil etmeye devam edecektir.' kaydını düştü.

YENİ ZELANDA'DAKİ MENFUR SALDIRI

Yeni Zelanda'daki menfur cami saldırısı, Türkiye'de yaşanan ezana saygısızlık olaylarının, Çanakkale'de milli iman karşısında ebedi zillete gömülmüş bir zihniyetin yeniden hortlatılmaya çalışıldığını ortaya koyduğunu aktaran Milletvekili Aydemir, şüheda ecdada layık olmanın tek yolu; birlik ve beraberlikten, kardeşlik duruşundan taviz vermemektir.' dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN ÇİZDİĞİ UFUK

Mesajında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ‘Bizlere düşen en büyük sorumluluk, kahraman ecdadımızın bizlere mirası bu vatana layıkıyla sahip çıkmak için, Çanakkale Savaşlarındaki ruhu, heyecanı, azmi, kararlılığı bugün de kalbimizde hissetmektir.' vurgusunu paylaşan Milletvekili Aydemir, ‘Akifimizin ‘Ne çelik tabyalar ister, ne siner hasmından/Alınır kal'â mı göğsündeki kat kat îman?/Hangi kuvvet onu, hâşâ, edecek kahrına râm? /Çünkü te'sis-i İlâhî o metîn istihkâm' ifadeleriyle tarif ettiği imana sahip yüce milletimiz, her daim tevhid ve vahdet imanıyla küresel ezberleri bozacak, Çanakkale'de Hak için can verme sırrına erişen ecdadımızın ruhu ilelebet şad olacaktır.' ifadesine yer verdi.

AKİFÇE NİYAZ

Milletvekili Aydemir, ‘Milli şairimizin kaydıyla, ‘Bin parça olan vahdeti bağlarken uhuvvet/Görsen ezeli rabıta bir buldu ki kuvvet/Saldırsa da kırk ehli salip ordusu kol kol/dört yüz bu kadar milyon esir olmaz emin ol' duruşunu paylaşıyor; yine O'nun, ‘ Yılmam ölümden, yaradan askerim;/Orduma ‘gazi' dedi Peygamerim/Bir dileğim var, ölürüm isterim: /Yurduma tek düşman ayak basmasın/Amin desin hep birden yiğitler/Allahu Ekber! gökten şehitler/Amin amin Allahü Ekber!' duasına yürekten amin diyoruz. Şehitlerimizi rahmet ve şükranla yad ediyor, Hakkın aynı şerefi bizlere de bahşetmesi niyazında bulunuyoruz.' dedi.