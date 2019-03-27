Aydemir: ‘Cumhur ittifakı milli vicdan ifadesidir'

Cumhur ittifakını şerre karşı duran bir İman kalası olarak tarif eden AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, ‘Sakarya'yı ayağa kaldıran milli ruh yeniden dirilişte. Dadaşların yüksek irfan ve vicdanlarıyla Cumhur ittifakına destek olacakları, şer odakları karşısında ise bir iman seddi oluşturacaklarından eminiz" dedi.

CUMHUR İTTİFAKI COŞKUSU

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, ‘Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli' imanıyla, tarihe birer milli abide olarak kaydedilmiş Allahü Ekber duruşuyla, tarih yazan şehit torunları, dadaş irfan ve izanının asil temsilcileri, Devletin dirliği, Milletin birliği, Vatanın bütünlüğü yolunda bir zirve dirilişe gönül adayan dadaşlar 31 Martta Cumhur ittifakında buluşacaklardır' dedi.

CUMHUR İTTİFAKI ŞENKAYA MİTİNGİ

Şenkaya'da 31 Mart seçimleri arifesinde Cumhur ittifakı coşkusu yaşandı. İlçede gerçekleştirilen Cumhur ittifakı mitingine Milletvekilleri Recep Akdağ, Selami Altınok, İbrahim Aydemir, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Şenkaya Belediye Başkanı Görbil Özcan, Şenkaya Belediye Başkan adayı Yavuz Bedir, AK Parti ve MHP ilçe teşkilatı yöneticileriyle, Şenkayalı dadaşlar katıldı.

ÖZCAN'A TEŞEKKÜR

‘Birlikte rahmet vardır' vurgusunun işlendiği Şenkaya mitinginde Milletvekilleri selamlama konuşması yaptı, Büyükşehir Belediye Başkanı ve adayı Mehmet Sekmen 2023 Erzurum Büyükşehir vizyonunu aktardı. Şenkaya Belediye Başkan adayı Yavuz Bedir'in Şenkaya geleceğine dair proje ve öngörülerini aktardığı mitingde, Belediye Başkanı Görbil Özcan'a yaptığı hizmetlerden ötürü teşekkür edildi.

AYDEMİR'DEN RABİA VURGUSU

Milletvekili Aydemir, Rabia vurgusuyla selamladığı Şenkayalılara seslenerek, ‘2023 seferinde mukaddesat ufkuna yürüyen Türkiye'nin lideri Sayın Cumhurbaşkanımızın, Ülke Bekası için tarihi bir işbirliği kaydeden MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli'nin oluşturduğu kutlu birlik, Cumhur İttifakı adına saygılarımı sunuyorum. ‘ dedi.

‘TARİHİ DÖNEMEÇTEYİZ'

‘Tarihi bir dönemeçteyiz' diyen Milletvekili Aydemir, 31 mart sürecinde şer odaklarının milli iradeye karşı birliktelik oluşturduklarına dikkat çekerek, ‘1960'larda milli irade kararını hiçe sayarak darbelerle milletin yolunu kesmek isteyenler,12 Mart 1974, 12 eylül 1980'lerle millet tercihine vesayetlerle darbe indirenler, 28 şubatlarla inananlara hayatı dar edenler,15 Temmuzlarla milli iradeye kefen biçmeye kalkışanlar yine ayakta. ‘ hatırlatmasını yaptı.

AYDEMİR'DEN ŞER CEPHASİNE TEPKİ

Milletvekili Aydemir, ‘Mescidi Aksaya zincir vuranlar, Gazze'de, Myanmar'da ölüm yağdıranlar, Yeni Zelanda'da Müslümanlara kıyanlar, mazlumu ağlatanlar, mağdurların yüreklerini kanatanlar diğer bir cephede. Ekonomi oyunlarıyla Türkiye'nin önünü kesmeye çalışan iç ve dış mihraklar bu şer ittifakında. Sakarya'yı ayağa kaldıran milli ruhu yok etmek niyetinde bu odaklar.' vurgusunda bulundu.

‘CUMHUR İTTİFAKI, İMAN KALASIDIR'

Cumhur ittifakını şerre karşı duran bir İman kalası olarak tarif eden Milletvekili Aydemir, ‘Karşılarında ise bir iman kalası var. Dünya beşten büyüktür haykırışıyla küresel vicdanı uyandırmaya çalışan, Suriye'den Filistin'e, Somali'den Myanmara'a insanlık ve adalet eli ulaştıran, İla'yı kelimetullah yolunda devleti ebed müddet, yani önce beka diyen Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ufkunda bütünleşmiş, gönül seferberliğinde karar kılmış, Hak yolunda ölümlerle eğlenen Cumhur ittifakı var. ‘ dedi.

‘DADAŞLARIN HAYSİYET VE FAZİLETİNDEN EMİNİZ'

Şenkayalı dadaşların irfan ve vicdanlarıyla Cumhur ittifakına destek olacakları, şer odakları karşısında ise bir iman seddi oluşturacaklarından emin bulunduklarını belirten Milletvekili Aydemir, ‘15 Temmuzlarda FETÖ iblislerine karşı tarih yazan asil milletin evlatları, Yeni Zelanda'da şehit düşen mazlumlar için gözyaşı döken iman erleri, Mescidi Aksa'nın hürriyeti için gönüllerini buluşturan ve ‘Önce Beka' diyen şehit torunları; Akif'in, ‘Ne çelik tabyalar ister, ne siner hasmından/Alınır kal'â mı göğsündeki kat kat îman?' ifadesiyle tarif ettiği şehitlerin ahfadı Şenkayalı dadaşlar, İrfanınıza, vicdanınıza teslimiz. 31 Martta doğacak kutlu şafak sizin eseriniz olacaktır. Biz sizin haysiyet ve faziletinizden eminiz. ‘ kaydını düştü.

‘HAKK'IN BÜKÜLMEZ KOLU VARDIR'

Şenkayalı dadaşların milli iradeye büyük bir güç kattıklarını, Cumhur ittifakı coşkusunu yürekten paylaştıklarını belirten Milletvekili Aydemir, ‘Sizden aldığımız güçle: Diyoruz ki, ‘Zulmün topu var, güllesi var, kal'ası varsa/Hakkın da bükülmez kolu, dönmez yüzü vardır/Göz yumma güneşten ne kadar nuru kararsa/Sönmez ebedi, her gecenin gündüzü vardır. Millet yoludur, hak yoludur, tuttuğumuz yol/ Ey hak yaşa, ey sevgili millet yaşa, var ol'' sunumunu yaptı.

AYDEMİR'DEN ŞENKAYALILARA TEŞEKKÜR

Şenkayalı dadaşların Cumhur ittifakı mitingine gösterdiği büyük ilgi ve sergiledikleri coşkuya minnettar bulunduklarını bildiren Milletvekili Aydemir, ‘Milli irade kararlılığı, Türk Milletinin imanıdır bu. Gücü yıldırım, bilgisi umman olun Yüce Türk Milletinin irfanıdır bu. Bu asalete kurbanız. Var olun Allaha emanet olun. ‘ dedi.